Riječki gradonačelnik zabrinut zbog reakcija na crvenu zvijezdu: 'Sjetimo se kako je krenuo fašizam u Europi, prvo su bile verbalne prijetnje'

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel komentirao je brojne reakcije na instalaciju crvene zvijezde na riječki neboder. Krivi i vlast koja ne reagira na verbalne prijetnje nakon čega one eskaliraju.

'Ja i dalje ne vidim što je sporno u toj zvijezdi, ona je dio naše povijesti, povijesna je činjenica da se pod tom zvijezdom veliki dio Istre, Dalmacije, Rijeke vratio u sastav Hrvatske i da je pitanje gdje bi danas bila Rijeka i Istra da nije bilo pobjede NOB-a u Drugom svjetskom ratu', ustvrdio je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel za N1.

'Neprihvatljivo je da sada svi osuđuju jednu umjetničku instalaciju i podilaze grupici ljudi koji tumače povijest na potpuno pogrešan način.

Nitko ne reagira kada su prijetnje verbalne pa onda to završi napadom na ordinaciju mog zamjenika Nikole Ivaniša, pitanje je što je sljedeće - napad na nekoga od nas? Mi smo spremni, ali je pitanje može li društvo to tolerirati na takav način.

Povijest se nažalost ponavlja, sjetimo se kako je krenuo fašizam u Europi, prvo su bile verbalne prijetnje, pa su se palile knjige, a onda su ljudi završili u koncentracijskim logorima. Možda je to preošto reći da je to začetak fašizma, ali to tako počinje', kaže Obersnel.