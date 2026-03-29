POSLALI SIGNAL ZA POMOĆ

Ribarska brodica potonula kod Poreča, posada spašena

L. F./Hina

29.03.2026 u 16:15

Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT
Bionic
Reading

Ribarski brod s tri člana posade potonuo je u subotu kasno poslijepodne u akvatoriju zapadne obale Istre, oko osam nautičkih milja jugozapadno od Poreča, a u nesreći nitko nije stradao, potvrdila je u nedjelju istarska policija

Dojavu o potonuću ribarice policija je zaprimila oko 18.40 sati, a desetak minuta kasnije na mjesto događaja isplovio je brod Lučke kapetanije.

Prema neslužbenim informacijama ribarica je vrlo brzo potonula, a članovi posade uspjeli su poslati signal za pomoć i točnu lokaciju.

Upomoć im je ubrzo pristigla druga ribarska brodica odnosno kočarica koja je preuzela članove posade koji se se do dolaska ribarice uspjeli održati na površini zahvaljujući splavi za spašavanje.

Istraga je u tijeku, a djelatnici Lučke kapetanije rade na utvrđivanju okolnosti koje su dovele do potonuća ribarske brodice.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Dramatično upozorenje Irana: Ovo što Amerikanci rade samo je paravan. Spremni smo na sve!
Kaos na izborima u Srbiji: U Boru izbila masovna tučnjava
Iran postavio uvjet SAD-u: Rok je ponedjeljak u 12 sati

najpopularnije

Još vijesti