Ribarska brodica potonula kod Poreča, posada spašena

Dojavu o potonuću ribarice policija je zaprimila oko 18.40 sati, a desetak minuta kasnije na mjesto događaja isplovio je brod Lučke kapetanije.

Prema neslužbenim informacijama ribarica je vrlo brzo potonula, a članovi posade uspjeli su poslati signal za pomoć i točnu lokaciju.

Upomoć im je ubrzo pristigla druga ribarska brodica odnosno kočarica koja je preuzela članove posade koji se se do dolaska ribarice uspjeli održati na površini zahvaljujući splavi za spašavanje.

Istraga je u tijeku, a djelatnici Lučke kapetanije rade na utvrđivanju okolnosti koje su dovele do potonuća ribarske brodice.