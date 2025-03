Renato Petek napustio SDP: Odustalo se od građenja snažnije pozicije stranke

Petek je rekao kako se njegova stajališta razlikuju od onih vodstva stranke te da se u Zagrebu odustalo od građenja snažnije pozicije SDP-a. Sudjelovanje na lokalnim izborima za sada nije potvrdio.

'Vidio sam veliku priliku za SDP da vrati svoje birače baš zbog toga što je Tomislav Tomašević razočarao one birače koje su nekad SDP-ovi otišli njemu. No, nažalost, vrh stranke odlučio je drugačije. S obzirom na to da se s time ne slažem, nisam vidio više načina kako uopće nastaviti djelovati u stranci', rekao je Petek za HRT.