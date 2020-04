Potpredsjednik Hrvatskoga sabora HDZ-ov Željko Reiner rekao je u srijedu kako su glavna tema koalicijskog sastanka bile izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te da nije bilo riječi o smanjenju plaća u javnom i državnom sektoru.

Upitan koliko daleko predloženi Zakon treba ići s obzirom na primjerice praćenje mobitela, odgovorio je da Zakon o kojem su razgovarali nema veze s praćenjem mobitela te da se to odnosi na jedan drugi zakon koji će, zbog određenih primjedbi oporbe, ići u drugu čitanje.

"Na ovaj Zakon zapravo nije bilo nekih primjedbi koliko ja znam i očekujem da se donese jednoglasno. Smatram da svim saborskim zastupnicima mora biti na srcu prvenstveno zdravlje, ali i životi onih koji su ih birali", ocijenio je Reiner.



Potvrdio je da se će se on retroaktivno odnositi na svih 26 odluka koje je Nacionalni stožer civilne zaštite donio do sada, kao i na one buduće, te objasnio da nije riječ o klasičnoj retroaktivnosti, već "kvazi retroaktivnosti" jer se odnosi na događaj koji se dijelom dogodio, događa se sada, a događat će se i u budućnosti.



Ne postoji prijedlog o rezanju plaća od 20 posto



Reiner je rekao da na sastanku nije bilo razgovora o smanjenju plaća u javnom i državnom sektoru i da, koliko mu je poznato, ne postoji prijedlog o rezanju plaća od 20 posto.

Poručio je i da sve odluke treba donijeti u dogovoru sa sindikatima u skladu s razvojem financijske situacije.

Što se tiče koraka potrebnih za izlazak iz krize, Reiner je rekao da je predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak napomenuo da o tome moraju početi razgovarati te da su svi za to, ali da su trenutno koncentrirani na donošenje ovog Zakona.



"Jasno je da moramo ozbiljno razgovarati o tome što kad epidemija počne jenjavati. Nitko ne zna kad će ona prestati, međutim kad prestane onda moramo biti spremni za rješavanje gospodarskih problema koji će se nama nametnuti, kao i svim ostalim zemljama", istaknuo je Reiner.

Što se tiče promjena određenih zakona kako bi se fizičkim osobama olakšalo ovo razdoblje u vidu zamrzavanja ovrha i isplaćivanja punih plaća, rekao je da je na sastanku spomenuto da je takav zakon pripremljen te da vjeruje "da će vrlo brzo ići Zakon o ovrhama u saborsku proceduru".