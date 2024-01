Ravnateljica: Vrtić u Čabru nije u problemima zbog mene, gradonačelnik me kleveće

U odnosu na izjavu gradonačelnika g. Dražovića da istječu ugovori još devet odgajatelja ističe se da ta tvrdnja nije točno jer se radi o dva odgajatelja i četiri kuharice.

U odnosu na izjavu gradonačelnika g. Dražovića da ravnateljica neće potpisati ugovore, posebno se ističe da je upravo gradonačelnik Grada Čabra g. Dražović osobno rekao gđi. Lauri Turk-Resman da za vrijeme bolovanja nipošto ne smije potpisivati ugovore o radu jer to ne bi bilo zakonito. Navedeno je u više navrata ponovio, pa i na sastanku gradonačelnika i predsjednice Upravnog vijeće s roditeljima u Plešcima, odnosno pred mnogim drugim ljudima koji tome mogu posvjedočiti.

Gradonačelnik je održao sastanak s radnicima dječjeg vrtića gdje ih je pokušao nagovoriti da se netko javi za zamjenicu ravnateljice, te je tom prilikom radnicima zaprijetio zatvaranjem vrtića, neisplatom plaće i dobivanjem otkaza ugovora o radu ukoliko se netko ne javi da bude zamjenica ravnateljici, povodom čega su se radnici obratili za zaštitu i Sindikatu obrazovanja, medija i kulture hrvatske koje je upravnom vijeću uputilo dopis dana 15.12.2023. godine. Kako predsjednica upravnog vijeća usprkos tim dopisima nije niti pokušala sazvati upravno vijeće radi izbora zamjenice, ravnateljica je bila prisiljena osobno potpisati naloge za plaću jer je uskrata isplate plaće kazneno djelo. Usprkos pravovremenom potpisivanju naloga Gradonačelnik g. Dražović nije pustio plaću sve do 18.12.2023., odnosno onaj dan kada je nadležno tijelo proslijedilo predmet MUP-u radi utvrđivanja da li postoji osnova za kazneni progon odgovorne osobe koja je trebala pustiti novce, a s obzirom da je dječji vrtić u sustavu riznice Grada Čabra, odgovorna osoba bi trebala biti Gradonačelnik.

U odnosu na navode Gradonačelnika Grada Čabra da zakon ne dopušta izdavanje punomoći ističe se da su isti u potpunosti netočni i neutemeljeni na zakonu. Naime, čl. 37. st.4. Zakona o ustanovama jasno je propisano da ravnatelj ustanove može dati punomoć drugoj osobi da zastupa ustanovu u pravnom prometu. Sukladno čl. 314. Zakona o obveznim odnosima punomoć mora biti dana u onom obliku koji zakon traži za valjanost tog ugovora. Zakon ne traži da za zastupanje društva punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, već je ona u potpunosti pravovaljana i zakonita samim potpisivanjem iste od strane opunomoćitelja.

U odnosu na navode Gradonačelnika Grada Čabra da su odgajatelji dali otkaze jer su trpjeli mobing ističe se da su isti navodi u potpunosti fabricirani i neistiniti jer niti jedan radnik Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar nikada nije prijavio nikakav mobing niti im je dan otkaz već im je ili istekao ugovor kao nestručnim odgajateljima ili su našli zaposlenje u svojoj struci.

U odnosu na navode Gradonačelnika Grada Čabra kojima inscenira da gđa. Laura Turk-Resman to čini zbog političkih razloga ističe se da ista nije politički aktivna te da je učinila sve što je u njezinoj moći da vrtić dalje normalno funkcionira, ali predsjednica upravnog vijeća nije izabrala novu zamjenicu ravnateljici, te je odbijala postupiti po potpuno zakonitim i valjanim danim joj punomoćima, a Gradonačelnik Grada Čabra je ravnateljici izrijekom branio da potpisuje ugovore za vrijeme bolovanja.

U odnosu na navode Gradonačelnika Grada Čabra da je prosvjetna inspekcija naložila da se ravnateljici uruči otkaz ističe se da je riječ o nepravomoćnom rješenju prosvjetne inspekcije od 07. lipnja 2022. donesenom protiv dječjeg vrtića Buba Mara Čabar. Protiv istog je podnesena upravna tužba te se postupak i dalje vodi pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Napominje se da je odlukom Upravnog suda u Rijeci odgođeno izvršenje rješenje prosvjetne inspekcije do donošenja konačne odluke, a to znači da je iznošenjem takvih tvrdnji počinjeno kršenje temeljnih ljudskih prava zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske koji u čl. 28. jasno navodi da se nitko ne može smatrati krivim dok se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. To također znači da g. Dražović nema nikakvo pravo pozivati se na nepravomoćnu odluku i tvrditi da je ravnateljici naložen otkaz jer je to zavaravanje javnosti i grubo kršenje prava gđe. Laure Turk-Resman.

Ipak, vezano uz navedeno rješenje ističe se da Ministarstvo znanosti i obrazovanja samo tvrdi da se prilikom natječaja za ravnatelja nije smjelo tražiti dokaz o hrvatskom državljanstvu jer da je to spriječilo ostale državljane EU da se prijave na taj natječaj za mjesto ravnateljice dječjeg vrtića. Posebno se ističe da upravo Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svim svojim javnim natječajima kandidatima za radna mjesta propisuje da su dužni dostaviti „dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)“. Tekstovi tih natječaja su javno dostupni svima te se lako može provjeriti točnost ovih navoda. Prema tome samo Ministarstvo očito ne smatra da time čini diskriminaciju pri zasnivanju radnog odnosa.“