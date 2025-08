Eksplozija online kockanja: Alarmantni podaci o maloljetnicima

WHO upozorava da kockanje može imati ozbiljne posljedice za zdravlje: od financijskih problema i obiteljskog nasilja do mentalnih bolesti i samoubojstava.

Članice EGBA-e – uključujući velike igrače poput Bet365 te Entain, vlasnika brendova Ladbrokes i Paddy Power – u 2024. su godini držale otprilike 30% bruto prihoda od online kockanja u Europi. Među njihovim korisnicima tri četvrtine su bili muškarci (75%), što je porast u odnosu na 72% u 2023. godini. Udio žena u istom razdoblju pao je s 28% na 25%.

Najviše kockara čine osobe u dobi između 26 i 35 godina te 36 i 50 godina – obje skupine po 29%. Najveći prihodi ostvareni su putem online casina (21,5 milijardi eura), a slijedi sportsko klađenje s 13,7 milijardi. Očekuje se da će oba segmenta rasti po stopi od 7% godišnje do 2029.

Maloljetničko kockanje najraširenije na jugu Europe

Iako je maloljetničko kockanje zakonom zabranjeno u cijeloj Europi, izvješće ESPAD-a (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) iz 2024. otkriva da je 23% učenika u dobi od 15 do 16 godina iz 37 europskih zemalja u proteklih godinu dana igralo igre na sreću za novac – bilo uživo ili putem interneta. Najveći udio bilježi Italija (45%), zatim Grčka (36%), dok je najniži zabilježen u Gruziji – 9,5%.

Prema analizi talijanskih znanstvenika objavljenoj 2025. godine, zemlje južne Europe i Balkana spadaju u skupinu s najvišom prevalencijom, istočnoeuropske zemlje u srednju, dok skandinavske i srednjoeuropske zemlje imaju najnižu razinu maloljetničkog kockanja.

Sve više mladih, posebno djevojaka, ulazi u rizične obrasce

Online kockanje u skupini adolescenata u porastu je: udio dječaka koji sudjeluju porastao je s 13% u 2019. na 20% u 2024., dok se broj djevojčica koje se kockaju utrostručio – s 2,7% na 8,7%.

Pritom se udio učenika s potencijalno štetnim obrascima kockanja gotovo udvostručio – s 4,7% na 8,5%. Iako su ti postoci i dalje viši kod dječaka, porast je osjetno izraženiji kod djevojčica.

Stručnjaci koji su proveli istraživanje ističu da sredina i društveni faktori imaju veću ulogu u pokretanju kockarskog ponašanja, dok individualne karakteristike više utječu na rizik razvoja ovisnosti.

Stroži zakoni na razini EU

Zbog zabrinjavajućih trendova, europski i nacionalni zakonodavci sve više pooštravaju regulaciju industrije. Primjerice, Njemačka potpuno zabranjuje online kockanje, dok druge zemlje dopuštaju djelomično ili pod strogo definiranim uvjetima.

S obzirom na brz rast industrije i rastući broj ovisnika, pitanje regulacije kockanja – osobito među mladima – bit će jedno od ključnih javnozdravstvenih i društvenih izazova u godinama koje dolaze.