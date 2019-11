Ravnatelj županijskih cesta pijan usmrtio biciklista, pobjegao, skrivao dokaze; sud kaže da nije kriv

Ravnatelj Županijskih cesta Virovitičko-podravske županije Bruno Perkec nepravomoćno je oslobođen krivnje da je 8. rujna 2017. na Županijskoj cesti br. 4007 udario i usmrtio biciklista kojeg je pretjecao

S mjesta nesreće vozač je otišao. Nesreću nije prijavio niti je zvao pomoć. Usmrćeni biciklist pronađen je tek drugog dana oko 10 sati, nakon čega je i započeo policijski očevid.

Sam se javio policiji

Bruno Perkec sam se javio u postaju prometne policije u Virovitici kako bi prijavio da je noć prije udario divljač na cesti.

DORH je podignuo optužnicu, a sudilo mu se dvije godine. U te dvije godine obitelj Jurišić nije mogla vjerovati svojim očima i ušima na sve izrečeno, prešućeno, neizvršeno. Same izjave svjedoka, pa i optuženog, zapisnici, a i dokazi upućivali su na više kaznenih djela. Optužnica je, bez obzira na to, imala samo jednu točku – za izazivanje prometne nesreće kojom je prouzročena smrt. To je ono što Jurišićima ne ide u glavu - kako je to moguće s obzirom na tijek događaja.

Činjenica je da je otišao s mjesta nesreće i nikoga nije obavijestio, stoga su Jurišići inzistirali na tome da se u optužnicu uvrsti kazneno djelo nepružanja pomoći. DORH je to odbio uz obrazloženje da je nastupila trenutna smrt, pa nije imao što pomoći.

S druge strane, prometni vještak nedvojbeno je utvrdio da biciklist nije imao šanse izbjeći automobil, a da je Bruno Perkec mogao i morao izbjeći sudar. Utvrdio je i da ga je, da je vozio u režimu dugih svjetala, mogao uočiti na udaljenosti od 100 metara, a s kratkim svjetlima na 50 metara. Upravo zato su Jurišići očekivali pravednu presudu sutkinje, no to se nije dogodilo.