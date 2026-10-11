Raukar Gamulin: Tražimo odgodu izbora ravnatelja do donošenja novog Zakona o HRT-u

Godinu i pol od stupanja na snagu EU Akta o slobodi medija, HDZ i dalje planira svojeg novog ravnatelja HRT-a izabrati mimo tih pravila , a zbog borbe stranačkih frakcija, čak i sada odugovlače sa sazivanjem sjednice Odbora za medije na kojem bi tog kandidata trebalo izglasati, ocijenila je na konferenciji za medije saborska zastupnica Možemo i članica saborskog Odbora.

“Što se događa i imaju li u HDZ-u problema odlučiti između zagovaratelja raznih kandidata ili možda HDZ namjerava i sjednicu, i raspravu, i glasanje stisnuti u što kraći vremenski period kako bi se o toj temi što manje razglabalo po medijima i u javnosti", pitala je Raukar Gamulin.

Prema pretpostavkama u medijima, kaže, HDZ nema samo jednog „svog dečka“, nego još uvijek traju unutarstranačka prepucavanja i mjerenja tko je jači, 'je li to ekipa koju predvode Granić i Milić, ekipa ministrice Obuljen Koržinek, neka treća ili desna struja'.

Ustvrdila je i kako je 'natječaj za glavnog ravnatelja raspisan još u srpnju, pristiglo je šest kandidatura, razgovori s kandidatima su obavljeni, a HDZ-ov predsjednik Odbora za medije Josip Borić najavio je glasanje o kandidatima za “sljedeći tjedan”, koji je prošao prošlog tjedna'.

„Europski akt o slobodi medija stupio je na snagu još 8. kolovoza 2025., a riječ je o EU uredbi koja ima izravnu snagu zakona u RH što jasno propisuju i Ustav RH i Ugovor o funkcioniranju EU. Taj akt izrijekom zahtijeva zaštitu postupka izbora čelnika javnih medijskih servisa od svakog političkog utjecaja“, podsjetila je.