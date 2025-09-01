Novi raskol oko Irana: Kina i Rusija ruše europski plan za sankcije?

U pismu koje su potpisali kineski, ruski i iranski ministri vanjskih poslova navodi se da je potez Velike Britanije, Francuske i Njemačke da automatski vrate sankcije u skladu s takozvanim 'mehanizmom brzog vraćanja sankcija' 'pravno i proceduralno manjkav'.

Kina i Rusija potpisale su iranski nuklearni sporazum iz 2015. sa svjetskim silama, uključujući i London, Pariz i Berlin, poznati i kao skupina E3. Američki predsjednik Donald Trump povukao je Sjedinjene Države iz sporazuma u svom prvom mandatu 2018. godine.

Te su tri europske zemlje prošli tjedan pokrenule mehanizam brzog ponovnog uvođenja sankcija, optužujući Iran za kršenje sporazuma, kojim su tada ublažene međunarodne financijske sankcije u zamjenu za ograničenje iranskog nuklearnog programa.