Raste broj ozlijeđenih u napadu u Poljskoj: Mladić ih izbo mačetom, u ruksaku imao bombu

Guverner regije Mazovje, Mariusz Frankowski, rekao je novinarima da je devet osoba prevezeno u bolnicu, no da nitko od njih nije u životnoj opasnosti.

"Među ozlijeđenima su pet učenika, dva nastavnika i dvije osobe koje su se zatekle na mjestu događaja, kao i sam počinitelj koji se je sam ozlijedio", rekao je. Policija je izvijestila da je osumnjičenik učenik te škole i da je napao ljude mačetom.

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Na mjesto događaja pozvani su stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava. Državni tužitelj Dariusz Korneluk izjavio je za TVN24 da je u napadačevom ruksaku pronađena improvizirana eksplozivna naprava koja je bila blizu aktivacije.

Glasnogovornik vatrogasne službe Adrian Stupski rekao je za državni medij TVP Info da su se učenici u samoobrani zabarikadirali u učionice prije nego što su evakuirani.

Motivi napada nisu poznati. Ovakvi su incidenti rijetki u Poljskoj, no policija je u rujnu privela 13-godišnjaka osumnjičenog za planiranje napada te mu u torbi pronašla nož.