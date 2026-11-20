Tužiteljstvo tvrdi da je Šapić nakon kraće rasprave fizički nasrnuo na Tatjanu Mićić, vijećnicu pokreta Kreni-promeni u Skupštini grada Beograda.

Prema priopćenju tužiteljstva koje prenosi N1, incident se dogodio 28. rujna ove godine, oko 21.15 sati, u Ulici Partizanske avijacije na Novom Beogradu, u naselju Bežanijska kosa.

Optužni prijedlog podnesen je Trećem osnovnom sudu u Beogradu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede, izvijestio je N1 Srbija.

Slučaj je izazvao veliku pozornost srbijanske javnosti još krajem rujna, kada je Mićić izjavila da ju je gradonačelnik napao tijekom večernje šetnje sa suprugom. Prema njezinu ranijem iskazu za N1, susrela je Šapića na Bežanijskoj kosi, nakon čega je izbila verbalna rasprava koja je prerasla u fizički sukob.

Tužiteljstvo navodi da sve te ozljede zajedno predstavljaju tešku tjelesnu ozljedu.

Prema optužnom prijedlogu, Šapić je vijećnicu uhvatio za desnu ruku, a zatim je udario šakom u lice . Mićić je pritom zadobila prijelome nosne kosti i dijela gornje čeljusti te ozljede vrata i desne ruke.

Odbornica pokreta "Kreni-promeni" Tatjana Mićić zadobila je 28. septembra teške telesne povrede. To je utvrdio sudski veštak nakon analize medicinske dokumentacije koju je Mićić prikupila nakon što je potražila lekarsku pomoć, a pošto ju je, kako tvrdi, napao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Njene kolege iz pokreta, kao i druge kolege iz opozicije kažu - ovo je još jedan dokaz da je Šapić nasilnik i da mora da ode sa čela prestonice. prilog našeg @_savatovic.

Tužiteljstvo traži najmanje tri godine zatvora

Beogradsko tužiteljstvo u petak je objavilo da je u manje od dva mjeseca od incidenta prikupilo dokaze potrebne za podizanje optužnog prijedloga. Tijekom postupka ispitani su svjedoci, pregledane snimke nadzornih kamera te pribavljena medicinska dokumentacija i nalaz sudskog vještaka.

Na temelju prikupljenih dokaza tužiteljstvo je zaključilo da postoji osnova za kazneni progon Šapića zbog teške tjelesne ozljede. Posebno je naglašeno da se zakon mora jednako primjenjivati na sve građane, neovisno o njihovoj političkoj ili javnoj funkciji.

'U zaštiti tjelesnog integriteta i sigurnosti građana, Tužiteljstvo primjenjuje jednake kriterije prema svakom okrivljeniku, bez obzira na funkciju koju obavlja', poručili su iz Trećeg osnovnog javnog tužiteljstva, prema izvještaju N1.

Tužiteljstvo je predložilo da sud Šapića proglasi krivim i osudi na kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine. Uz zatvorsku kaznu zatražena je i sigurnosna mjera zabrane približavanja i komunikacije s Tatjanom Mićić.

Šapić je tvrdio da vijećnicu nije udario

Gradonačelnik Beograda ranije je odbacio optužbe za fizički napad. Na konferenciji za novinare dan nakon incidenta tvrdio je da nije udario Tatjanu Mićić, nego da ju je samo odgurnuo od sebe u trenutku kada je njezin suprug krenuo prema njemu.

Prema njegovoj verziji događaja, riječ je bila o sukobu u kojem je reagirao kako bi se zaštitio.

Međutim, pokret Kreni-promeni ubrzo je na društvenim mrežama objavio snimku incidenta. Na njoj se, prema tvrdnjama pokreta, vidi trenutak u kojem Šapić udara vijećnicu dok ona mobitelom snima raspravu.

Sudski vještak potvrdio teške ozljede

Važan razvoj događaja uslijedio je 12. studenoga, kada je pokret Kreni-promeni objavio da je sudski vještak angažiran u postupku potvrdio da je Tatjana Mićić zadobila teške tjelesne ozljede. Prema nalazu koji su prenijeli srbijanski mediji, vijećnica je zadobila prijelome nosa i dijela gornje čeljusti, ozljedu vrata te podljeve na ruci.

Vještak je zaključio da su ozljede glave nastale djelovanjem tupog predmeta, među koje se ubraja i šaka stisnuta u pesnicu.

Nakon objave nalaza oporbeni pokret zatražio je da se postupak protiv gradonačelnika ubrza i da on bude izveden pred sud.

Zašto Šapić ranije nije zadržan?

Slučaj je otvorio i pitanja o postupanju policije i tužiteljstva neposredno nakon incidenta. Naime, Šapić nakon prvog saslušanja nije zadržan, što je izazvalo kritike oporbe.

Treće osnovno javno tužiteljstvo 12. studenoga objasnilo je da u trenutku odlučivanja nije raspolagalo dokumentacijom koja bi potvrđivala teške tjelesne ozljede. Prema tada dostupnim medicinskim podacima, ozljede vijećnice bile su kvalificirane kao lake.

'Da je tužiteljstvo tada raspolagalo podacima o teškim tjelesnim ozljedama, odluka bi bila drugačija', navelo je tužiteljstvo.

Nakon što je pribavljena dodatna medicinska dokumentacija i provedeno vještačenje, postupak je nastavljen.