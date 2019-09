Rasprodaja u Botaničkom vrtu: Mesožderke od 30 kuna, velike palme po 2000

Više od od sto vrsta biljaka, od nekih samo po jedan primjerak, našlo se na rasprodaji u Botaničkom vrtu. Želite li koju, ponesite svoje torbe i košare jer vrećice tamo ne možete kupiti, savjetuje dr. Sanja Kovačić, stručna savjetnica u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu

Biljke se mogu kupiti danas od 16 do 18 sati i sutra od 9 do 12 sati u izložbenom paviljonu, pa je dobro doći na istočni ulaz, mostićem preko Miramarske. Na rasprodaju smije ući do tridesetak ljudi, pa u Botaničkom mole za strpljenje.

'Biljke koje mi uzgajamo su iz porodica važnih našim studentima za znanstvena istraživanja. Razmnožavaju ih, pa ih je uvijek više nego što trebaju', rekla je Sanja Kovačić za 24 sata, dodajući da su uzgojene 'po starinski', u običnoj zemlji i bez supstrata.