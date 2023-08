Radnik resorta napao dubrovačkog profesora: 'Satrat ću te! Hoćeš da te ubijem?'

I tom je prilikom radnik Royal Hotels&Resortsa napao Legaza i okupljene građane te pokušao oteti kabel koji napaja pilu. Međutim, tada su reagirali policajci koji su ga odveli.

'Mi ništa ne radimo nego obnavljamo stari put. Kad kažem mi, mislim na udrugu Divlja liga vaterpolo, koja ima djelatnost uređivanje i održavanje pristupnih puteva do mora. Mi upravo to i radimo', poručuje danas za HRT Legaz, predsjednik spomenute udruge.

Do plaže inače postoje dva prilaza, no zid na pomorskom dobru gdje je nekad bio glavni put do plaže zasmetao je Legazu.

'S obzirom da su ovo vrlo važne gradske skale, mi inzistiramo da grad Dubrovnik napravi tu skale jer za taj dio treba troškova koje mi nemamo', kaže Legaz.