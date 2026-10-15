Putin o ukrajinskim napadima: 'Gađaju tu i tamo, ništa značajno, odgovorit ćemo'

"Gađaju tu i tamo. Ništa osobito značajno. Ipak, nastavljaju", rekao je Putin. Njegove su izjave uslijedile nakon što je veliki ukrajinski napad bespilotnim letjelicama u četvrtak ujutro izazvao požar u rafineriji nafte u ruskoj Rjazanjskoj oblasti, prema riječima regionalnog guvernera.

Bio je to prvi potvrđeni ukrajinski napad na rusko energetsko postrojenje otkako je američki predsjednik Donald Trump u nedjelju objavio da su se Rusija i Ukrajina dogovorile o energetskom primirju.

U srijedu je ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak rekao da je Ukrajina napala rafinerije nafte u Saratovskoj i Rjazanjskoj oblasti, iako je Ukrajina zanijekala bilo kakvu umiješanost.