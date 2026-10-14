Ukrajinci o sabotaži Sjevernog toka: 'Bio je legitimna meta. Za nas je to bio spas'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacuje umiješanost ukrajinske države u sabotažu plinovoda Sjeverni tok. Međutim mnogi u Ukrajini smatraju da je plinovod bio legitimna meta u obrambenom ratu protiv Rusije

Roman Červinski nema problema s razgovorima s novinarima. Bivši ukrajinski obavještajac i zapovjednik specijalne postrojbe relativno otvoreno govori o odvažnim operacijama u kojima je, kako tvrdi, sudjelovao te prima strane novinare u svoj stan i daje brojne intervjue. Suđenje u Hamburgu, hapšenje u Puli Červinskog, koji je u ranim pedesetima, njemački istražitelji smatraju koordinatorom sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2. Međutim u razgovorima s novinarima on ne želi ni potvrditi ni opovrgnuti svoju umiješanost u eksploziju, ali priznaje da poznaje Serhija K., kojem se trenutačno sudi u Hamburgu nakon što je ljetos uhićen u Puli. 'Serhij je časnik koji je služio u mojoj postrojbi i koji mi je bio podređen u vrijeme eksplozije', rekao je Červinski u intervjuu za Radio Slobodna Europa.

Prema njegovu mišljenju, nema nikakve potrebe da ukrajinska država ili vojska komentiraju pitanje po čijem je nalogu plinovod dignut u zrak 2022. godine. Červinski svoju argumentaciju temelji na činjenici da je plinovod bio jedan od najprofitabilnijih izvora prihoda ruskog energetskog diva Gazproma, a time i važan izvor financiranja rata protiv Ukrajine. 'Ako je Ukrajina digla plinovod u zrak, onda je to za Ukrajinu bio legitiman cilj', zaključio je Červinski. Tusk: Problem nije eksplozija nego gradnja plinovoda Takvo razmišljanje dijele mnogi u Ukrajini, a slično je ranije govorio i poljski premijer Donald Tusk. 'Problem za Europu, Ukrajinu, Litvu i Poljsku nije to što je Sjeverni tok 2 dignut u zrak, već to što je uopće izgrađen', naglasio je Tusk prošle godine.

Poljska zbog toga nije bila zainteresirana za izručenje osumnjičenog Volodimira Z. Njemačkoj u slučaju Sjevernog toka, a takav stav odgovara i službenoj komunikaciji ukrajinskih vlasti. 'Ne bismo li radije trebali razgovarati o tome tko je izgradio te plinovode, umjesto o tome tko ih je digao u zrak?' rekao je prošlog tjedna glasnogovornik ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova Heorhij Tihij. Podsjetio je da je Ukrajina još 2021. godine upozoravala na opasnosti povezane s plinovodom. 'Nitko nas nije slušao', rekao je Tihij i nastavio: 'Razgovarajmo o tome kako je taj plinovod izgrađen i ispitajmo one koji su ga gradili, odobrili i pustili u rad.' Strah od političkih posljedica suđenja Mnogi u političkim krugovima u Kijevu strahuju da bi sudski proces u Hamburgu mogao naštetiti ugledu Ukrajine te očekuju negativne medijske napise i mogućnost političke zloupotrebe cijelog slučaja. I dalje je otvoreno pitanje koliko je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zapravo znao o toj operaciji, odnosno je li ju je možda čak i osobno naredio. To pitanje vjerojatno neće biti razjašnjeno ni tijekom sudskog postupka koji upravo počinje. Sam Zelenski u prošlosti je uvijek negirao ukrajinsku umiješanost u tu sabotažu.