Puštena medicinska sestra iz afere u Jankomiru: Na vlastiti zahtjev je dopunila obranu

M.Da.

05.12.2025 u 18:33

Uhićenje ravnatelja psihijatrije na Jankomiru, Vladimira Grošića
Uhićenje ravnatelja psihijatrije na Jankomiru, Vladimira Grošića Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac
Kristina Bosak je, nakon što je na vlastiti zahtjev dopunila obranu, puštena na slobodu. Nju se tereti da je pri obnovi dnevne bolnice Psihijatrijske klinike sv. Ivan u Zagrebu potpisivala zapisnike s netočnim informacijama o izvedenim radovima, za što je dobila mito

Bivša glavna sestra i koordinatorica kvalitete i projekata u Psihijatrijskoj klinici Sv. Ivan u Jankomiru, Kristina Bosak, nakon dva tjedna je odlukom Županijskog suda u Zagrebu, puštena iz istražnog zatvora bez ikakvih mjera opreza, doznaje Jutarnji.

USKOK je, naime, za nju predložio puštanje, nakon što je u četvrtak na vlastiti zahtjev dopunila svoju obranu. Njoj se boravak u pritvoru vodio kao godišnji odmor, s obzirom da i dalje radi u jankomirskoj bolnici, ali ne na dužnostima koje je obavljala do uhićenja.

Muljaže u obnovi bolnice

Riječ je o akciji USKOK-a u kojoj je osim nje, obuhvaćen još i bivši ravnatelj Klinike, Vladimir Grošić te poduzetnik  Radoslav Rodić, bivši županijski vijećnik SDP-a Sisačko-moslavačke županije Nikola Domitrović te Željko Krnetić, Danijel  Korpar, Josip Brombauer i Stevica Soldat.

Njih se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje, ali i pomaganje u tom kaznenom djelu, ali i za poticanje nezakonito pogodovanje, primanje i davanje mita te pranja novca. Oni su oštetili Kliniku sv. Ivan za 1.202.444 eura, jer je Grošić postupke nabave robe i radova adaptacije dnevne bolnice umjesto u jedan natječaj javne nabave, vrijedan 1,96 milijuna eura, podijelio u 66 postupaka jednostavne nabave

On je s Bosak dogovorio da će ona za mito koje joj je isplatio Rodić, a navodno je riječ o najmanje 55.890 eura, upravljati postupcima jednostavne nabave. Ona je tako ovjeravala zapisnike o izvedenim radovima koji su bili puni netočnosti. Novac koji je izvučen iz radova na adaptaciji opran je kupnjom nekretnina. 

