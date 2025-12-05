Puštena medicinska sestra iz afere u Jankomiru: Na vlastiti zahtjev je dopunila obranu

USKOK je, naime, za nju predložio puštanje, nakon što je u četvrtak na vlastiti zahtjev dopunila svoju obranu . Njoj se boravak u pritvoru vodio kao godišnji odmor, s obzirom da i dalje radi u jankomirskoj bolnici, ali ne na dužnostima koje je obavljala do uhićenja.

Bivša glavna sestra i koordinatorica kvalitete i projekata u Psihijatrijskoj klinici Sv. Ivan u Jankomiru , Kristina Bosak , nakon dva tjedna je odlukom Županijskog suda u Zagrebu, puštena iz istražnog zatvora bez ikakvih mjera opreza, doznaje Jutarnji .

Muljaže u obnovi bolnice

Riječ je o akciji USKOK-a u kojoj je osim nje, obuhvaćen još i bivši ravnatelj Klinike, Vladimir Grošić te poduzetnik Radoslav Rodić, bivši županijski vijećnik SDP-a Sisačko-moslavačke županije Nikola Domitrović te Željko Krnetić, Danijel Korpar, Josip Brombauer i Stevica Soldat.

Njih se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje, ali i pomaganje u tom kaznenom djelu, ali i za poticanje nezakonito pogodovanje, primanje i davanje mita te pranja novca. Oni su oštetili Kliniku sv. Ivan za 1.202.444 eura, jer je Grošić postupke nabave robe i radova adaptacije dnevne bolnice umjesto u jedan natječaj javne nabave, vrijedan 1,96 milijuna eura, podijelio u 66 postupaka jednostavne nabave.

On je s Bosak dogovorio da će ona za mito koje joj je isplatio Rodić, a navodno je riječ o najmanje 55.890 eura, upravljati postupcima jednostavne nabave. Ona je tako ovjeravala zapisnike o izvedenim radovima koji su bili puni netočnosti. Novac koji je izvučen iz radova na adaptaciji opran je kupnjom nekretnina.

