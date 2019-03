Pupovac o Vučićevim izjavama u Nišu: Ne želim biti talac nesređenih hrvatsko-srpskih odnosa, nemojte mi izjave drugih 'stavljati na brk'

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac nije u ponedjeljak želio konkretno komentirati izjave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je na obilježavanju 20. godišnjice početka NATO-ova bombardiranja Srbije u Nišu usporedio operaciju Oluju s Jasenovcem, ustvrdivši kako on nije čuo to izjednačavanje te je istaknuo da je tamo bio zbog ljudi koji su stradali u bombardiranju.

Na pitanje što misli o tome da je Vučić Oluju usporedio s Jasenovcem Pupovac je odgovorio protupitanjem: "Mislite da Srbi mogu staviti Oluju u pozitivan kontekst?"



Upitan može li se Oluja izjednačiti s Jasenovcem, kazao je kako je Jasenovac jedna povijesna priča, a Oluja druga.

"Ja nisam čuo to izjednačavanje. Ako me slušate pažljivo, što se tiče Jasenovca mi u Hrvatskoj imamo problem. Bolje bi bilo da se posvetimo tom problemu nego da se posvećujemo tome što je netko drugi iz susjedstva rekao", poručio je Pupovac.

Ustvrdio je kako bi bilo bolje "da imamo jednu kolonu, da nemamo problem s negiranjem Jasenovca, da nemamo problem s ljudima koji vrijeđaju žrtve, nego da neprestano tražimo priliku kako da od toga pobjegnemo".

Na upit jesu li poruke poput Vučićevih loše za odnose dviju zemalja Pupovac je odgovorio da to treba pitati predstavnike zemalja, a ne njega. "Ne želim biti talac nesređenih hrvatsko - srpskih odnosa, pokušavam ih sređivati. Ako mene želite držati tim taocem, u tome nećete uspjeti. Nađite neki drugi način pristupa toj temi. Umjesto da se bavimo pitanjima koja opterećuju ovu zemlju, a tiču se položaja Srba i Drugog svjetskog rata, vi neprestano stvari koje se tiču drugih ljudi pokušavate meni 'staviti na brk'", poručio je Pupovac novinarima.



"Ne bih dalje komentirao od koga kakve poruke dolaze. Što se mene tiče, kako će tko govoriti u Srebrenici, Kninu, Nišu, Bleiburgu ili Vukovaru, to su stvari na koje ja najčešće ne mogu utjecati. Mislim da žrtve moramo poštivati", dodao je.

Bleiburg nije mjesto iskrene komemoracije nego povijesnog revizionizma



Vezano za komemoraciju na Bleiburgu i pitanje treba li tamo komemorirati žrtve, Pupovac je istaknuo da ima drugih mjesta gdje treba komemorirati žrtve iz poraća.

"Bio sam u Teznu, to je jedno od mjesta gdje treba komemorirati, kako one koji su stradali nedužni, tako i ratne zarobljenike, a tako i one koji su stradali zbog nekih presuda. Ako želimo stvarati politiku izmirenja, onda na takvim mjestima treba komemorirati", kazao je.

"No, ono u Bleiburgu nije bila komemoracija nego politička manifestacija koja je išla za tim da opere sramnu stranicu prošlosti ustaškog režima i da posluži kako bi se kazalo da Jasenovac nije ništa u usporedbi s Bleiburgom. Bleiburg nije mjesto iskrene komemoracije nego povijesnog revizionizma", ustvrdio je Pupovac.



Vezano za mogućnost zajedničke komemoracije u Jasenovcu, poručio je da postoje politička nastojanja na koje treba odgovoriti odlučnije i usuglašenije i ako to uspije bit će zajedničke komemoracije.

"Pritisnuti smo jednom vrstom politika, političkih nastojanja na koje treba odgovoriti odlučnije, usuglašenije i ukoliko to uspijemo imat ćemo zajedničku komemoraciju. Za sada, u ovom trenutku, kao što ste čuli od različitih aktera, stvari idu u drugom pravcu, odnosno dvije komemoracije. To nikoga ne čini sretnim - ni nas niti Vladu, a to je zato što netko drugi upravlja ili utječe na to, a mi nismo našli način kako da se tome suprotstavimo", naglasio je predsjednik SDSS-a.