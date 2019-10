Pupovac: Da je Hrvatska danas ista kao NDH odabrao bi drugačiji način rada u njoj

Milorad Pupovac, saborski zastupnik SDSS-a gostujući Nedjeljom u 2 na HRT-u kazao je da njegova stranka još nije odlučila hoće li i kojem predsjedničkom kandidatu dati podršku i da su trenutno u ulozi aktivnih promatrača

'Stanje u prosvjeti već godinama nije dobro, 2008. je tadašnja Vlada značajno smanjila plaće prosvjetarima i kada je nakon krize došlo vrijeme da se realizira obećano, to se razvlačilo u nekoliko obroka. To se osjeti u uvjetima rada, entuzijazmu i kvaliteti nastave. To treba mijenjati, a plaće su samo jedan od segmenata. Kada profesori vide da se drugima povećavaju plaće, a ne kažemo da ne treba, kako bi se zaustavio odlazak tih kadrova iz Hrvatske, teško je reći drugima da su oni manje vrijedni', mišljenja je Pupovac.

Na pitanje misli li da će pasti Vlada zbog pritiska HNS-a odgovara da 'ako tako treba biti, neka bude'.

'Ako treba pasti neka padne, ali ja mislim da se treba naći neki kompromis', kazao je Pupovac.

Smatra da HNS nije dao ultimatum Vladi jer je u koaliciju da bi poboljšao uvjete rada u školstvu. To je bila jedna od ključnih točaka njihovog programa u ovoj vladi. Ako tu neće biti dogovora između ostatka koalicije i HNS-a, onda ćemo mi njih potkopavati. HNS se našao u situaciji da ne mogu raditi kako bi htjeli zbog pritisaka izvana i iznutra', rekao je Pupovac.

Što se situacije s Hvidrom tiče kazao je kako sastanak s njima trenutno nije na planu, ali možda će biti u budućnosti.

'Kad bi se gledale izjave, i moje i tuđe, onda do sastanka s Hvidrom nikad ne bi došlo. Ako se gleda potreba da postoji povod koji može biti razlog za razgovor o tome. Ne razmišljam o sastanku i nisam siguran da u ovim okolnostima će do toga doći, ali ako će do toga ikad doći, ni ja ni moji stranački kolege neće to odbiti. Čini mi se da bi to moglo biti nakon komemorativnih praksi u Vukovaru, odgovorio je Pupovac.

Upitan doživljava li na ulici neugodne situacije zbog svojih istupa kazao je da s obzirom kakvu atmosferu stvaraju pojedini glasovi da su reakcije ljudi s kojima se susreće su puno drugačije.

'U ovom slučaju je bilo puno više onih koji su mi dali podršku nego onih s neprijateljskim stavom. To je ono što ja mislim o našem društvu, a to je da ono ne želi da Hrvatska ne želi da joj jačaju revizionističke politike', kazao je.

Govoreći o medijskim natpisima da je Hrvatsku usporedio s NDH, naveo je da mediji imaju moć da nešto dodati, preobličiti ili izostaviti.