Puljak: Plenković se odlučio uključiti u izbore u Splitu, povlačimo Kuzmanića

Ivica Puljak u ponedjeljak je rekao kako se čini da se "Andrej Plenković napokon odlučio uključiti u izbore u Splitu i nametnuti gradu svog povjerenika" te poručio kako sada sve stranke napokon mogu biti "zadovoljne i hrabre da izađu i na izbore za Gradsko vijeće"

"Nama to nije problem jer želimo izbore na svim razinama. Najavljujemo povlačenje i zamjenika Antonia Kuzmanića kako ne bi došlo do pravnih problema jer izgleda da Plenkovićev ministar zakon tumači suprotno većini pravnih stručnjaka", rekao je Puljak. Dodao je da uskoro očekuje da se "Andrej Plenković još snažnije uključi u splitske izbore- imenovanjem svog kandidata za gradonačelnika".

Split bi, naime, u narednim mjesecima ipak trebao voditi vladin povjerenik koji će biti imenovan na sjednici, a ne Antonio Kuzmanić kako je najavljivao još uvijek aktualni gradonačelnik Ivica Puljak kada je prošlog tjedna obznanio svoju i ostavku zamjenika Bojana Ivoševića.

Iako su brojni ustavni stručnjaci posljednjih dana u medijima govorili kako je po Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi moguće da Kuzmanić vodi Split do izbora, u Ministarstvu pravosuđa očito drugačije tumače isti zakon, pa je popodne objavljeno kako to ministarstvo smatra da se u toj situaciji treba imenovati povjerenik za Split.

Upitan zašto pristaje na drugačije tumačenje zakona, Puljak je odgovorio da ne pristaju ni na kakvo drugačije, a kamoli neispravno tumačenje zakona i podsjetio da su svi pravni stručnjaci, koji su se do sada očitovali, suglasni sa stajalištem da Grad Split dalje do izbora može voditi onaj zamjenik koji formalno ne podnese ostavku, no njihova je namjera da iskreno biračima u Splitu prepuste odluku o budućnosti i to im je, kaže, važnije od bilo čega.

"Stoga će ostavku zajedno s raspuštanjem Gradskog vijeća podnijeti i zamjenik Kuzmanić. Mi znamo da HDZ želi dobiti bilo kakav izgovor da izbjegnu izbore za Gradsko vijeće, pa im najavljujemo da je jedini izgovor s kojim će moći izaći pred birače njihov strah od građana Splita. Spremni smo im dati sve prednosti u manipuliranju kampanjom, pa neka imenuju i tri povjerenika ako žele", kazao je za Hinu gradonačelnik Puljak.

Rekao je da se oni ne boje izbora svojih sugrađana "pa taman da im u kampanji zabrane i govoriti". Zamjenika Kuzmanića će povući "dragovoljno i s guštom" da, kako kaže, kukavicama izbije zadnji adut iz rukava u grčevitom nastojanju opstruiranja izbora za Gradsko vijeće.

"Ako imaju još koji dodatni zahtjev za izlazak pred splitske birače neka ga slobodno objave", poručio je Puljak i dodao da neka "slobodno budu tako rastrošni pa sve izbore raspišu u različite termine usred ljeta da nekako smanje izlaznost".

"Mi smo spremni na sve njihove manipulacije. I nema nikakve trgovine s HDZ-om. Nećemo butigu u našu politiku!", zaključio je na kraju Puljak.