Puljak o tome zašto je ostavio drugog zamjenika da vodi Split, zašto nije želio vladinog povjerenika, a pojasnio je i kako izbori neće koštati ništa

Burno političko razdoblje pred Splitom, već sada je puno obrata. Gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević danas su podnijeli ostavke i najavili nove izbore

Komentirao je i navode o dodatnom trošku zbog izbora koji bi iznosio dva milijuna kuna.

"To priča SDP koji nije podržao reformu gradske uprave koja bi postala moderna. Znate koliko će to koštati dodatno? Skoro ništa jer bi ti izbori trebali biti u isto vrijeme kao i kotarski. Neće to ništa koštati. Ivošević je čovjek koji nije teret za nas nego je on nosio teret bivše vlasti i nerada koji je ostavljen i uvodio red, to građani vide. Želimo pitati građane jesu li zadovoljni s onime što smo radili. Ako jesu neka nastave s nama i nastavit ćemo izvući Split iz ralja prošlosti. Svima smo zavrnuli špine, prekinuli dotok novca, žele nas srušiti, ali neće uspjeti", kazao je Puljak.