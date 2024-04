Profesor Rimac: Bio bi red da Ustavni sud prozove HDZ

Ivan Rimac komentirao je pregovore nakon izbora koje HDZ održava u Banskim dvorima: “To po meni nije u redu, oni imaju svoju središnjicu u kojoj bi trebali pregovarati s političkim partnerima u vrijeme kada žele uspostaviti većinu u Saboru i složiti koaliciju. Banski dvori su sjedište Vlade, a ne jedne političke stranke i samim time nije primjereno da netko tko pregovora u ime političke stranke to radi iz Banskih dvora”, objasnio je Rimac za N1.

Odgovorio je na pitanje može li se zbog toga oglasiti i Ustavni sud: “To bi bila jedna od točaka, isto kao što bi bio red da Ustavni sud prozove HDZ zbog negiranja funkcije predsjednika Republike. Od početka kampanje do danas konstantno od HDZ-a imamo poruke da Milanović nije predsjednik Republike, a on je predsjednik sve dok ne da ostavku ili ga se ne opozove. I to bi bilo čuvanje ustavnog poretka, a ne samo kada se oni sjete intervenirati zbog nekih svojih razmišljanja koja su vezana samo za akt Zorana Milanovića”, rekao je Rimac.

Profesor je analizirao nekoliko scenarija za sastav Vlade. Dodao je da je scenarij vladajuće većine sastavljene od HDZ-a i DP-a realan.