Puhovski: SDP je desno, a Plenković i Tomašević mogu dobro surađivati

'Oni koji voze bicikle pobijedili su one koji voze automobile, a pješaci su opet ostali bez ičega, vidjet ćemo hoće li se to dogoditi', kazao je u emisiji Intervju tjedna Hrvatskog radija politički komentator Žarko Puhovski analizirajući rezultate lokalnih izbora. Za SDP je kazao kako se radi o 'pristojnoj desnoj konzervativnoj stranci' a za suradnju Plenkovića i Tomaševića kaže da je 'politički logična' jer ne dijele birački bazen.

'Na nacionalnoj razini nisu bili povijesni rezultati ovih izbora, nego više-manje uobičajeni. Da je SDP izgubio Rijeku, to bi bila katastrofa kao i da je IDS izgubio Istarsku županiju, ali to je još uvijek moguće', kaže Puhovski za Hrvatski radio.. Za IDS je kazao da je 'dobio ono što se očekivalo od HDZ-a, a to je da oslabi'. Podsjetio je na prakse u EU-u da 'stranka koja dobiva nacionalne izbore, gubi na lokalnima', što kod nas nije slučaj. To naziva uspjehom HDZ-a, 'ne kolosalnim'. Naglasio je da je povijesno u ovim izborima to što je 'Možemo' dobio više nego itko glasova u Zagrebu.

Za ove izbore Puhovski kaže kako su 'promjena na fenomenalnoj razini'. Ljudi su kazali da ne žele iste fizionomije ili 'face'. Uzimali su stare HDZ-ovce, a ne mlade - ako su bili nove fizionomije, isto tako i mlade. Nisu uzimali mlade koji su već bili u igri. Otpor na nacionalnoj razini je pokazan spram onih koji su već bili u igri, neovisno o regijama, strankama i ideologijama, dodaje Puhovski.