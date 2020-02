Puhovski o Bandiću: On ovisi o zdravlju i Uskoku. Vidim samo jednu varijantu, samo jedan čovjek poznaje Zagreb kao on...

Mnogi su mislili da će se zbivanja u zagrebačkoj Skupštini odraziti na događaje u Saboru, no očito su se prevarili. Premijer Andrej Plenković kaže da je u suradnji s Milanom Bandićem sve po starom. Iako su mu zagrebački HDZ-ovci okrenuli leđa i pao je GUP, HDZ je ionako htio da se GUP povuče. Ovako su problem odgodili za tri mjeseca. Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da se iz nevolje pokušava stvoriti vrlina

'Oni se nisu mogli dogovoriti. Da je to bilo prije tri mjeseca, HDZ bi to prihvatio, sad njima dolaze unutarstranački izbori i Plenković nije mogao riskirati da pritišće ionako podijeljeni gradski odbor. Lakše se činilo da se ne vežu uz GUP, a i Plenković je mogao znati da će Bandić biti na raspolaganju kad bude trebalo, kao i obratno. Oni su odmah nakon GUP-a glasali zajedno s Bandićevim ljudima. Za tri mjeseca će se opet nametati isti GUP ili će možda raditi novi da do ljeta bude gotov i prođe prije parlamentarnih izbora', rekao je Puhovski u RTL Direktu.

I dok se naveliko počelo pričati da je sve ovo početak kraja Milana Bandića, Puhovski se ne slaže s tim.

'Sigurno nije početak kraja. Doživio je neugodnu situraciju iz koje se izvlači, da se dosad nije izvlačio iz takvih situacija, ne bi bio ovdje gdje je. On je nedodirljiv do idućih izbora. On ovisi o zdravlju i Uskoku. Vidim samo jednu varijantu, samo jedan čovjek poznaje Zagreb kao Bandić, a to je gospodin Tomašević, ali on nema stranku', rekao je Puhovski.

Plenković više problema ima u vlastitoj stranci. Triju Kovač-Penava-Stier pridružio se i sadašnji zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić.



'Kovač može ugroziti, ali ne pobijediti, on nema ništa što nema i Plenković. Nije čovjek iz Hrvatske koji se bavio ekonomijom, lokalnim organizacijama. Mislim da je Kovač žrtvovan da bi se pokazalo kako će ostala mjesta oko Plenkovića - a to je mislim plan - pokriti ljudi koji nisu Plenkovićevi pa njemu stvoriti tijesnu situaciju. On sigurno nije najgori faraon u toj stranci, o tome se uopće nema što govoriti. Kad netko kaže faraon, u Hrvatskoj se misli na Tita, pa onda na Tuđmana, nikako ne na Plenkovića. Naravno, ako izgubi parlametnarne izbore, ništa mu neće pomoći, no do tada ja mislim da dobro stoji', smatra Puhovski.

HDZ-ovci se uoči unutarstranačkih izbora opet bore oko starih tema: Tuđman, Istanbulska konvencija... A Plenkoviću se predbacuje da je skrenuo ulijevo.

'Plenković nastavlja ono što je počeo Sanader, a dijelom nastavila Jadranka Kosor, odveo je HDZ doista prema liberalnom centru, desnom centru, o lijevom centru se ne može govoriti", rekao je Puhovski i dodao da Plenković previše gleda na jednu stranu: 'A to je van, to ga više zanima. Ovi to osjećaju i pokušavaju ga tu napasti uz dodatak da nitko njega nije osporio kao premijera, nego samo kao predsjednika strank'".

Dugo se govorilo kako će se Plenković riješiti Milijana Brkića, no od toga ništa. Upravo je Brkić sad među najglasnijim Plenkovićevim oponentima.

'Plenković je plaćao dugove, bez Brkića ne bi došao tu gdje je. I Plenković je očito dugo smatrao da mora platiti taj dug, a Brkić je očito bio korektan, nije puno pomagao, ali nije ni sabotirao. Sad se očito osjeća zapostavljeno, gomilalo se nezadovoljstvo. Mene zabrinjava velika mogućnost da čovjek kao Penava postane zamjenik predsjednika stranke jer to znači intelektualni pad stranke. Taj nema format za modernog političara, europskog, hrvatskog pa ni balkanskog tipa', zaključio je Puhovski.