Psiholog o prosvjedu: Autoriteti su zakazali, ljudi nemaju povjerenja i ljuti su na sustav

Psiholog Igor Mikloušić gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a rekao je kako smo s prosvjedom protiv covid potvrda vidjeli da postoji veliki dio populacije koji nije zadovoljan i koji ima svoj pogled na situaciju koja se događa, te da imaju pitanja i brige koje nisu adresirane

Na konstataciju da prosvjednici kažu da oko koronavirusa treba govoriti istinu psiholog Mikloušić kaže kako je to stvar našeg sustava informiranja gdje su ljudi izgubili povjerenje u institucije i medije.

'Prije dvije godine našli smo se u čudnoj situaciji gdje se život promijenio u potpunosti i znanost je hvatala konce i pokušavala to razumjeti. Javile su se nekonzistentne poruke, dolazile su nove spoznaje koje su rušile stare, a uz to i poruke koje su dolazile od npr. stožera ili Vlade bile su nekonzistentne, prilagođavale su se situaciji bez da se elaboriralo zašto je to tako i ljudi su počeli propitkivati', kaže.