Prognoza do kraja tjedna: Stiže zahlađenje, potom južina, a onda...

I u nastavku će tjedna na Jadranu biti povremene kiše, osobito od petka i ponovno obilnijih pljuskova i grmljavine, te jakog i olujnog juga, a do četvrtka će većinom biti manje vjetrovito, osim na sjevernom dijelu, gdje će bura i dalje ponegdje i povremeno onemogućavati normalno prometovanje, uglavnom podno Velebita, javlja HTV-ov prognostičar Zoran Vakula

Na kopnu će do petka ponovno biti hladnije, ali ipak uglavnom manje u prošlome tjednu, uz promjenljivije vrijeme i više sunčanih sati, te uz povremene mjestimične oborine - većinom snijeg, osobito u gorskim i istočnim krajevima. Od petka je sve veća vjerojatnost zamjetno toplijeg i kišovitijeg vremena, a novo zahladnjenje i snijeg mogući su potkraj nedjelje.

Djelomično razvedravanje moguće je u najsjevernijim predjelima. Ujutro mjestimice mogućnost magle uz najnižu temperatura od -3 do -1 °C, a najviša dnevna od 2 do 5 °C. Na zapadu zemlje umjereno i pretežno oblačno. U gorju povremeno snijeg, osobito u prvom dijelu dana, a ponegdje i magla.

U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu najniža temperatura biti i oko -2 °C, a najviša do 2 °C. Prevladavat će oblačno povremeno uz slab snijeg i susnježicu, ponajprije u južnijim područjima. I južnim krajevima središnje Hrvatske u prvom dijelu dana će biti ponegdje slabog snijega i susnježice, uz većinom oblačno vrijeme.

Najniža jutarnja temperatura od 1 °C u Zagori do 9 °C na otocima. Uz promenljivu naoblaku, povremene kiše, pa i u obliku pljuskova, bit će i na jugu Hrvatske, gdje ćejugozapadnjak slabjeti i na otvorenom okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Poslijepodne u gorju oko 0 °C, a na obali i do 10 °C. U većem dijelu Dalmacije promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, a u unutrašnjosti može biti i susnježice i snijega. Puhat će slaba i umjerena bura, a na otvorenom sjeverozapadnjak, uz malo i umjereno valovito more.

Na sjevernom Jadranu ujutro još ponegdje malo kiše, a danju će najviše sunčanog vremena biti u Istri. Puhat će umjerena do jaka bura, uglavnom podno Velebita na udare ponegdje i olujna, uz većinom umjereno valovito more.

Najviša dnevna temperatura uglavnom od 10 do 12 °C. U srijedu i četvrtak manje oborine i vjetra, a od petka kišovitije, vjetrovitije, toplije...

U nastavku tjedna na kopnu umjereno do većinom oblačno, te do petka hladnije, osobito ujutro, kada će biti i magle. Mjestimičnih slabih oborina bit će uglavnom u četvrtak. Vjetar slab, a u petak će zapuhati umjeren jugoistočni i južni pa će dnevna temperatura porasti i u gorju padati kiša, a još kišovitije, vjetrovitije i toplije bit će od petka do nedjelja navečer. Na Jadranu promjenljivo oblačno, u srijedu malo kiše na jugu, a zatim kiša ponovno češća. Puhat će većinom umjereno jugo, na sjeveru bura, koja će podno Velebita biti i jaka, s olujnim udarima. U petak jačanje juga na mjestimice vrlo jako i olujno te porast temperature zraka i ponovno češća i obilnija kišu.'