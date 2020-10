Primorac: Virus se bolje snalazi po hladnoći, manje je UV svjetla, temperatura, vlažnost je snižena. To je ogroman problem

Na pitanje zašto koronavirus sada bukti, član Vladinog znanstvenog savjeta i znanstvenik Dragan Primorac kaže kako je hladnoća sigurno jedan od razloga

Upitan je li virus mutirao Primorac kaže:

"Većina radova o tome pokazuje da uz male mutacije to je genom koji je vrlo stabilan. Ako pogledate globalno, ništa se značajno nije dogodilo oko tih mutacija."

Rekao je kako smo u jednom vremenskom periodu govorili da mlađi više obolijevaju pa da je zato bolja klinička slika.

"Ali obolijevali su i stariji. Sada je to jedan miks populacije i zapravo uloga zdravstvenog sustava bi primarno trebala biti da zaštiti one koji su najosjetljiviji, one koji su starija populacija. Znanstveni radovi jasno kažu da je 38 posto svih onih koji su pozitivni na Sars-CoV-2 virus zapravo asimptomatski, oni su po definiciji zdravi. Naravno, oni su problematični za druge, ne za sebe. Tako da se moramo fokusirati na ona mjesta koja su problematična, to su bolnice, starački domovi, i populacija iznad 70 godina", poručuje.

Odluku Vlade da škole budu otvorene i da djeca idu na nastavu, Primorac je ocijenio hrabrom.

"Mislim da je jedna od najhrabrijih odluka u početku, i ja sam je zagovarao, i sretan sam što je ministar to napravio i premijer, da su škole otvorene. Danas imate 0,9 posto djece koja se u ovom trenutku nalaze u nekoj vrsti samoizolacije, ali imate stabilan sustav, ljudi rade, škole su otvorene. Bila je to dobra odluka. Transmisija virusa među populacijom učenika je vrlo niska, to znamo iz niza znanstvenih radova", kaže Primorac.