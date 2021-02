Primorac odgovorio Đikiću: Duboko sam tužan jer nije zadovoljan. Ima dovoljno novca i pameti da ponovi studiju pa će sve biti riješeno u 5 minuta

Svaki četvrti građanin Zagreba ima protutijela nakon kontakta s koronavirusom, pokazalo je serološko istraživanje koje je obuhvatilo više od tisuću uzoraka. Što iz toga možemo zaključiti, objasnio je za Dnevnik HTV-a jedan od znanstvenika koji stoje iza tog istraživanja, profesor Dragan Primorac, član Znanstvenog savjeta Vlade.

Uzorak obuhvaća 1005 osoba radno aktivnog stanovništva Zagreba, a na pitanje je li to dovoljno za konkretne zaključke, Primorac je rekao u Dnevniku HTV-a da je "duboko tužan jer znanstvenik Đikić nije zadovoljan s našim rezultatima".

'Što se tiče veličine uzorka, on je vrlo reprezentativan. On bi trebao obuhvatiti realnu populaciju grada Zagreba, aktivno stanovništvo. Ljudi koji su dolazili činili su to i zbog nekih zakonskih odredbi Zakona o radu na određene preglede. Znači, nitko ih nije tjerao. Naravno da bi bilo bolje da ih je 10.000. Ali kad na ovom uzorku dobijete konkretne rezultate koji nose optimizam Hrvatskoj koji je svim apotreban. I kad svjedočimo da je 34 posto ljudi bilo u kontaktu sa SARS-CO2 virusom od kojih je jedan razvio protutijela koja mogu biti detektabilna... A drugi su pokazali da su bili u kontaktu s virusom, a da nemaju protutijela', rekao je Primorac.

Analizirani uzorci su pokazali da je svaki treći Zagrepčanin bio u kontaktu s koronavirusom - dakle, njih 34 posto, a svaki četvrti ispitanik, odnosno 26 posto, razvio je antitijela.

Komentirajući istraživanje čiji je autor, uz Primorca, Gordan Lauc, Ivan Đikić se zapitao, uz ostalo, kako vjerovati 'privatnicima/znanstvenicima koji biraju grupe i rezultati odgovaraju njihovim ciljevima glede covida-19?'

'Malo je vjerojatno, ako se nepristrano bira populacija na početku studije, imati prije par tjedana 35 posto pozitivnih prema procjenama na 500 testiranih, a sada 25 posto na tisuću. Kada toliko promašite na testiranju, studenti padaju na ispitima', ustvrdio je Đikić.