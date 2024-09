Primorac o zabrani petokrake, helikopterima, Palestini i Milanoviću: Nek osedla konje i bude ono što jest

Upitan za mišljenje o porezu na nekretnine, Primorac je rekao kako se pitanje oporezivanja bogatih postavlja u cijelom svijetu, no da vjeruje da Vlada neće doći s prijedlogom zakona 'kojim bi netko napravio štetu. Ovaj zakon ne smije kažnjavati nikoga, mora biti vrlo jasno definiran', kaže bivši ministar znanosti i obrazovanja.

'Na koncertu nisam bio. Uvijek se traži neka mudrost, jer umjetnost je slobodna, vi imate slobodu, ali imate i pravo. Sve je definirano u prekršajnom zakonu i deklaraciji Sabora. Ako se političari miješaju u društvo koje uređuje trodioba vlasti, saki put kad političar krene tumačiti to, mi krećemo prema anarhiji', rekao je Primorac.

'Zbog čega bi Milanović bio moj neprijatelj i da ga ja napadam? Želim objediniti sve apsolutno pozitivno u ovoj državi. U ovoj zemlji ne treba biti ni jedna osoba koja bi trebala biti moj neprijatelj. Većina građana u ovoj državi žele predsjednika na kojeg će biti ponosni, koji neće unositi razdor. Došlo je vrijeme takve Hrvatske, inače Hrvatska nema šanse... Morate poštivati zakone, provoditi ih i biti simbol pravne države. Moj jedini motiv je Hrvatska, i to je moja snaga. Ja ću svjedočiti svojim djelima. A ta vrijeđanja moraju nestati iz političkog života Hrvatske jer se mogu preliti na ulice', kaže HDZ-ov kandidat.

'Budući da živim neposredno blizu Ureda predsjednika, ja ću pješačiti', rekao je, a potom dodao: 'Ako vi radite transparentno, onda nemate što prikrivati. Predsjednik države treba raditi ono što je nužno. Vi kad letite helikopterom, vas prate automobili, vatrogasna vozila... Onda se ti automobili vraćaju prazni. Ja ne bih to radio', rekao je, a potom istaknuo da u kampanji namjerava afirmirati pozitivan stav.

Na još preciznije pitanje - što kaže o tome što ga je Milanović usporedio s trojanskim konjem - Primorac je opet pokušao biti duhovit.

'Predsjednik je šaljivdžija, on često spominje konje, govorio je da će osedlati konje, sad me zove trojanskim konjem. Bilo bi bolje da osedla konje i bude ono što jest, vođa oporbe. Ali on je te izbore izgubio. Ovo nije natjecanje za predsjednika konjićkog kluba, već za predsjednika Hrvatske', kaže Primorac.

Obzirom na kontroverze u vezi s Primorčevim braniteljskim stažem, u razgovoru se nametnulo i pitanje svih pitanja u Hrvatskoj - gdje ste bili 1991. Primorac je ponovio kako je njegova taekwondo postava ušla u postrojbu hrvatske vojske te dodao da je šest njezinih pripadnika dalo živote za Hrvatsku. 'Mislim da je višak isticati to u javnosti zbog svih poginulih pripadnika Domovinskog rata', rekao je Primorac.

'Ako se dogodi rješenje dvije države, to će biti volja dva naroda'

Bliske veze Primorca s Izraelom nametnuli su i pitanje izraelsko-palestinskog sukoba te čeka li Hrvatsku vanjskopolitički zaokret pobijedi li na izborima, osobito u kontekstu nedavnog slovenskog priznavanja Palestine.

'Izrael je prijateljska država, napravili su vrlo pozitivne stvari za Hrvatsku. Rješenje pitanja Izraela i Palestine dogodit će se među njima. Bivši premijer Olmert razgovara sa sinom Jasera Arafata. Prvo se mora zaustaviti sukob. SAD snažno stoji iza Izraela... Ako se dogodi rješenje dvije države, to će biti volja tih naroda', rekao je Primorac.