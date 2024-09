Preminuo je general Željko Dvekar

Rano jutros objavom na društvenim mrežama od Dvekara se oprostio i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak.

'Generale, dragi prijatelju, sa strepnjom smo pratili tvoju bitku protiv bolesti i nadali se da ćeš i nju uspjeti pobijediti. Smatrali smo da netko tko je prošao ratišta od istočne Slavonije do Knina, pa i brojna u BiH, to može. Da to može netko tko se među prvima uključio u obranu Domovine i od vojnika dogurao do generala, a sve činove zaradio na bojištu. Ali čovjek snuje, Bog određuje. Imao sam čast i privilegiju da zajedno gradimo bolju i uspješniju domovinu Hrvatsku', napisao je Stričak.

Željko Dvekar rođen je 3. siječnja 1967., a Hrvatskoj vojsci pristupio je kao dragovoljac 1. rujna 1991. godine u 3. gardijskoj brigadi 'Kune' s kojom sudjeluje u obrani istočne Hrvatske. U 7. gardijsku brigadu 'Pume' prelazi 23. veljače 1993. i nastavlja svoj ratni put.

Tijekom Domovinskog rata prošao je sve dužnosti, od zapovjednika desetine, voda, izvidničke satnije, pješačke bojne, brigade, a svoju vojnu karijeru završava na mjestu načelnika pješaštva u Zapovjedništvu Hrvatske kopnene vojske. Genarala Dvekara bivši je hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman odlikovo s devet visokih vojnih odličja, napisala je Udruga veterana Puma na svom Facebooku.

Komemoracija za pokojnog generala Željka Dvekara održat će se 7. rujna 2024. godine u Varaždinskim Toplicama.