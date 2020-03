[FOTO] Plenković se družio s članovima stranke u Karlovcu, pozvao HDZ-ovce da iziđu na izbore ali i da se paze koronavirusa

HDZ-ov tim Odvažno za Hrvatsku predvođen Andrejem Plenkovićem u subotu je, zadnjeg dana kampanje za unutarstranačke izbore, proveo u druženju s članstvom u Karlovcu, građane su pozvali da sutra iziđu na izbore ali i poručili kako je pobjeda njihovog tima važna za dalji razvoj Hrvatske. Kandidat za zamjenika predsjednika Tomo Medved je pozvao članstvo da sutra izađu na izbore na više od 500 biračkih mjesta u Hrvatskoj, ali i da se strogo pridržavaju preporuka Stožera civilne zaštite u vezi pandemije koronavirusa kako ne bi ugrozili zdravlje.

"Tim je to koji garantira postizanje svih ciljeva iz programa Odvažno za Hrvatsku", rekao je Medved. U timu su i Zdravka Bušić, Oleg Butković, Ivan Anušić te Branko Bačić.

"Očekujem da će članstvo prepoznati kvalitetu programa, jasnoću ciljeva te koliko je važno birati ljude koji su u stanju donositi složene odluke i preuzeti teret odgovornosti", rekao je Medved. Uvjeren je, kaže, kako će sutra na izborima članstvo prepoznati Plenkovićev tim kao odgovor na izazove pred nama.

Komentirao je i slučaj SMS-poruka s obzirom na to da je Središnje izborno povjerenstvo obavješteno o porukama koje imaju naziv HDZ izbori i za koje se čini kao da su službene stranačke no u njima se poziva na glasovanje za neke kandidate. Očekuje, kazao je, da Središnje izborno povjerenstvo (SIP) HDZ-a utvrdi tko to čini i reagira jer se tim porukama pokušava zbuniti članstvo nekim kombinatorikama. Dodao je i da su neke kolege kroz cijelu kampanju koristile neprihvatljivu retoriku, ali da je uvjeren da time oni neće postići kod članstva efekt koji žele.