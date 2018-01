Prekinut dijalog Zagreba i Ljubljane: U slučaju kazni, 'Hrvatska će se zaštititi svim sredstvima'

Komentirajući stanje u Savudrijskoj vali prvog radnog dana 2018. godine, ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić otkrila je da više ne postoji izravan dijalog između Hrvatske i Slovenije, a službeni Zagreb i Ljubljana razmjenjuju tek medijska i diplomatska priopćenja i izjave

'Granična crta je ona koja je utvrđena '91. Prema tome, ništa se na terenu nije desilo. Ove najave sa slovenske strane, u kojima oni prijete da će neke postupke provoditi prema našim ribarima, su potpuno neprimjerene, besmislene - radi se neprijeporno o hrvatskom teritoriju i nikakvi slovenski zakoni se ne mogu implementirati na teritoriju Republike Hrvatske', ustvrdila je ministrica, dodajući da će se u četvrtak u Ministarstvu poljoprivrede održati sastanak s ribarima, na kojemu će sudjelovati predstavnici još nekoliko vladinih resora.

'Nema primjene zakonodavstva Slovenije na teritoriju RH. Utoliko ni te kazne nisu moguće. Nadamo se da će to ostati na najavama jer ukoliko bi se to primjenjivalo, to bi značilo pokušaj promjene nasilnim sredstvima na terenu, a to svakako prema međunarodnom pravu nije dozvoljeno', ustvrdila je ministrica. Upitana što će Zagreb učiniti ako do toga ipak dođe, odgovorila je da će se Hrvatska zaštititi svim sredstvima koje ima.