Predsjednik Ugande Vučiću ponudio izravnu gospodarsku suradnju

"Pozivam srpske prijatelje da dođu i surađuju s nama i stvaraju dodatnu vrijednost", poručio je Museveni. On je pobrojao kako sve Uganda gubi na svjetskom tržištu, ilustrirajući to primjerom kave. Tržište kave u svijetu vrijedi 460 milijardi dolara, a Afrika koja proizvodi kavu, dobija samo 2,4 milijarde, dok Njemačka koja ju ne proizvodi, na kavi zarađuje 6,8 milijardi dolara, ustvrdio je ugandski predsjednik. To što vrijedi za kavu, vrijedi i za željezo, dodao je Museveni, navodeći kako tona sirove željezne rude košta 47 dolara, a da tona čelika vrijedi od 600 do 900 dolara.