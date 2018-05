Predsjednica dobila izvješće SOA-e i otkrila: Martina Dalić bila je više puta kod mene

Kolinda Grabar Kitarović poručila je kako je dobila izvješće Sigurnosno-obavještajne agencije o aferi Hotmail te kako će se u ponedjeljak sastati s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem i ugovoriti sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Otkrila je i kako se nekoliko puta sastala s Martinom Dalić, a komunikaciju putem privatnog maila nazvala je neozbiljnom

'Ja sam prije tjedan dana zatražila sastanak s predsjednikom Vlade. Razgovarat ćemo u ponedjeljak. Zatražila sam detaljno izvješće SOA-e i dobila sam ga sinoć i sada dolazi kod mene gospodin Markić da me i usmeno izvijesti. Predložit ću sjednicu Nacionalnog vijeća', kazala je predsjednica novinarima u Saboru nakon svečanosti obilježavanja 15. godišnjice rada Hrvatske zajednice županija

Pojasnila je kako zabrinuta iz tri razloga. Prvi je činjenica da cijeli proces vodi prema tome da dođe do komplikacija nagodbe. Drugo je afera Hotmail. 'Treba istražiti tko je znao za komunikaciju. Najveće mi je pitanje zašto skupina dužnosnika i ozbiljnih ljudi komunicira preko Hotmaila i privatnih mailova čiji su serveri izvan države. Komunikacija preko privatnih mailova je, naravno, dopuštena u privatne svrhe, ali ako se radi o izradi zakona, postavlja se ozbiljno pitanje zašto se to tako događalo. To je dijelom razlog zašto se baca sjena na cijeli proces. Naše službe su u stanju zaštiti naše servere', pojasnila je.

'Treće, bojim se da sve drugo u državi stoji zbog procesa u Agrokoru', kazala je Grabar-Kitarović dodavši da se ne možemo pouzdati samo u turističku sezonu već trebamo nastaviti s reformama.