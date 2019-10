'Predsjednica je zahvalila stranci, svakom članu i predsjedniku stranke i istaknula svoju kandidaturu. Zašto mislite da su tamo trebali biti svi viđeniji članovi?'

Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i službeno je potvrdila da želi novi mandat. Što kažu protukandidati? Koje će teme dominirati kampanjom? Na ta i brojna druga pitanja odgovore su u emisiji Otvoreno pokušali dati gosti: Ivan Anušić iz stožera Kolinde Grabar-Kitarović, Mate Mijić iz stožera Miroslava Škore i Dražan Dizdar iz stožera Mislava Kolakušića. Iz Otvorenog su zvali i Zorana Milanovića ili predstavnika njegova tima, ali su dobili odgovor da Milanović sam odgovara na sva pitanja i poziva na sučeljavanje kandidata, a ne članova njihovih stožera

'On je nastao na jednoj drugoj platformi i za sada se jako dobro razvija. Što se tiče birača ili članova Živog zida ili neke druge stranke koji su razočarani svojom političkom opcijom, naravno da su se uključili u kampanju i dali podršku Mislavu Kolakušiću. Ovaj politički projekt nije prestao s europarlamentarnim izborima, on ide dalje - na predsjedničke izbore, a ići će i na parlamentarne', poručio je.

'Činjenica je da su obje velike stranke u padu, iz izbora u izbore dobivaju sve manje glasova, one će u jednom trenutku, da bi imale funkcionalnu većinu u Saboru a ne ove 'žetončiće', morati ići u veliku koaliciju. To je jedna od stvari koju mi želimo onemogućiti da se događa ovakva bestidna trgovina, kaže Mijić. Mijić kaže da se plan izmjene Izbornog zakona bazira na izmjeni izbornih jedinica.

'Ovdje se radi o tome da on želi preuzeti odgovornost za dva resora. Ministarstva nisu definirana zakonom, taj zakon se mijenja svaki puta kada nastupa nova vlada. Premijer će predložiti ministarstva, može ih biti 10 ili 20, imena će biti kakva će biti, premijer može preuzeti odgovornost za bilo koji resor. U ovom slučaju on želi preuzeti odgovornost za ta dva resora', poručio je Dizdar.

'Problem je i financiranje političkih stranaka, male opcije nemaju šansu postati parlamentarne jer nemaju potrebne financije za to', smatra Mijić. Kaže kako će se Škorina kampanja financirati transparentno, vidjet će se tko je financijer kampanje.

'Financirat će se iz privatnih izvora, iz privatnih sredstava g. Škore. Za razliku od velikih stranaka mi nemamo sredstva poreznih obveznika na raspolaganju niti i to želimo. Mi smatramo da se novac poreznih obveznika mora trošiti namjenski što danas nije slučaj, ustvrdio je. Kaže kako oni traže povećanje ustavnih ovlasti Predsjednika RH.

'S tim će se prijedlogom ići na Hrvatski sabor, ako Hrvatski sabor to odbije ići će se predsjedniku Vlade, a ako i on odbije tražit će se preko građanskog referenduma da se promijene ovlasti predsjednika. Miroslav Škoro neće pristati na to da 5 godina bude maneken na Pantovčaku. Ako bude nekih opstrukcija kakve smo vidjeli kod prethodnih referendumskih inicijativa, on je spreman dati ostavku, a onda ćemo na idućim izborima igrati malo drugačije. Onda će ona krilatica Vladimira Šeksa - Uzalud vam trud svirači - postati - Laku noć svirači', poručio je.

Odgovorio mu je Anušić kazavši da se Ustav ne može mijenjati bez dvotrećinske većine u parlamentu.

'U ovom trenutku, kada bi se to i dogodilo onako kako vi želite, taj bi predsjednik imao upravo onu veliku moć koju vi zamjerate predsjedniku stranke a neće imati nikakav kontrolni mehanizam koji bi tu moć kontrolirao', poručio je Anušić dodavši da Hrvatska ne bi trebala izgubiti parlamentarnu demokraciju koja je, po njemu, najbolji oblik demokracije.