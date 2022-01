Predrag Pliško, predsjednik LAG-a Južna Istra objasnio kako je došlo do zapošljavanju IDS-ovca bez natječaja

Nije potrebno članstvo u, recimo, IDS-u ili nekoj drugoj stranci, već je dovoljno da se dosjetite na pravu adresu poslati svoj životopis i bit ćete zaposleni

Zanimalo nas je kako su u LAG-u uopće došli na ideju da zaposle nekoga novoga i da taj netko bude baš Codacci.

"Codacci je posla zahtjev za zapošljavanje jer je bio nezaposlen", kaže Pliško. Na pitanje dobivaju li životopise i drugih ljudi, pa ih svejedno ne zaposle, predsjednik LAG-a odgovara: "Ne, ne, nidan ni… Od 23. kolovoza 2021. sam predsjednik LAG-a i od tada nitko nije slao nikakve zahtjeve ni niš." Na našu opasku da je to zanimljivo budući da imamo vojsku nezaposlenih, Pliško kaže: "Ne znam baš koliko imamo tih nezaposlenih. Ja san inače dela u Zavodu za zapošljavanje i znam da je popriličan problem najti nikega ki ima iskustva, pogotovo s europskim fondovima i tim stvarima."

Valja spomenuti da sa zapošljavanjem Codaccija u LAG-u Južna Istra trenutno radi četvoro ljudi. Na pitanje hoće li biti još zapošljavanja, Pliško potvrdno, uz opasku - "ako bude situacija zahtijevala".

'Trebalo bi još ekipirati LAG jer će Ministarstvo raspisati još dosta natječaja i trebalo bi se angažirati. Vjerojatno će biti još zapošljavanja, da', kaže Pliško.

Zanimalo nas je i otkuda se financiraju plaće za djelatnike. "Pretežito iz Ministarstva poljoprivrede, ali i iz kotizacija koju plaćaju gradovi i općine", napominje Pliško. Međutim, na pitanje kolika je ta kotizacija, kaže da ćemo taj podatak morati dobiti u LAG-u.

Bivši član IDS-a i predsjednik njihove vodnjanske podružnice Filip Macan sklon je teoriji da je Codacci dobio radno mjesto u LAG-u kao protuuslugu za IDS-ovu podršku proračuna sadašnjeg vodnjanskog gradonačelnika Edija Pastrovicchija. Codacci je istina dobio posao samo dva tjedna nakon glatkog usvajanja proračuna pa se kao logična nameće teza da je Pastrovicchio, inače član Upravnog odbora LAG-a Južna Istra, imao prste u zapošljavanju IDS-ovca.

"Nije bilo nikakvih urgiranja, ni kod mene ni kod drugih. U Upravnom odboru ima dosta ljudi. Tu je, istina je, i Edi Pastrovicchio, ali čini mi se da on na tom sastanku nije bio prisutan", tvrdi Pliško. Eto, kao za vraga, baš se taj dan Pastrovicchio nije pojavio pa se sada njega ne može formalno povezati s Codaccijevim zapošljavanjem. No, sjedište LAG-a je u Vodnjanu, Grad Vodnjan je jedan od osnivača, pa je teško povjerovati da se u toj udruzi nešto događa, a da za to ne znaju vodnjanski vladajući.

U razgovoru s Pliškom nismo uspjeli doznati po čemu je to Codacci bio idealan kandidat. U imovinskoj je kartici Codacci upisao da ima srednju stručnu spremu i da je po zvanju ekonomist. Prije niti šest mjeseci navodno je završio preddiplomski studij Kultura i turizam u Puli, no to nam nije potvrdio budući da se do zaključenja članka nije javljao na naše pozive.