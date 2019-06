Predajom ostavke završila era Therese May koju će povijest pamtiti po Brexitu

Britanska premijerka Theresa May odstupila je u petak s dužnosti predsjednice Konzervativne stranke i time označila početak službene utrke za novog čelnika vladajućih konzervativaca koja će odlučiti i o novome premijeru zemlje. May je u petak službeno izvijestila stranku da daje ostavku na dužnost predsjednice. No, premijerka i prijelazna čelnica konzervativaca ostat će dok zastupnici i članovi stranke ne izaberu novog predsjednika što bi moglo potrajati tjednima.

Kandidature za novog stranačkog lidera primaju se do ponedjeljka u 18 sati. Za mjesto nasljednika Therese May natjecat će se puno kandidata uvjerenih da su baš oni pravi izbor da izvedu brexit, najveći zaokret u britanskoj politici u više od 40 godina. May je ostavku najavila u svibnju pošto nije uspjela u predviđenom roku osigurati uredno razdruživanje Velike Britanije od Europske unije. Time se produbila politička kriza u zemlji koju je 2016. podijelio upravo referendum o izlasku iz EU, popularno nazvan brexit.