Pred novim papom niz je izazova, ovo su neki od njih

Novi papa, američki kardinal Robert Francis Prevost, izabran je za 267. poglavara Katoličke crkve. Preuzeo je ime Lav XIV. Njegov izbor označava povijesni presedan – prvi put u povijesti jedan Amerikanac staje na čelo Svete Stolice. No, slavlje u Vatikanu samo je kratki predah u odnosu na ozbiljan niz izazova koji čekaju novoga papu – od rješavanja skandala seksualnog zlostavljanja, redefiniranja uloge žena u Crkvi, preko financijske krize, do suočavanja s dubokim podjelama unutar same vjerske zajednice

Seksualno zlostavljanje Papa Franjo je u borbi protiv seksualnog zlostavljanja otišao dalje od svojih prethodnika – organizirao je 2019. godine međunarodnu konferenciju s biskupima i uveo mogućnost suradnje s civilnim vlastima. No, ključne mjere – poput obaveznog prijavljivanja slučajeva zlostavljanja policiji – nikada nisu formalizirane. Sada su svi slučajevi dužni biti prijavljeni crkvenim vlastima, no još uvijek ne postoji obveza izvješćivanja državnih tijela. Žrtve zlostavljanja pozdravile su pomake, ali ističu da reforme nisu bile dovoljno dalekosežne. Novi papa Lav XIV. suočen je s velikim očekivanjima. Žene u Crkvi Papa Franjo otvorio je vrata većoj participaciji žena – među ostalim, omogućio im je glasovanje na važnim biskupskim sinodama. Međutim, nije učinio iskorak prema ređenju žena niti promjeni njihove hijerarhijske pozicije, piše Sky News. Novi papa morat će odlučiti želi li nastaviti taj reformistički smjer. Ogorčenost među vjernicama raste, posebice zbog činjenice da žene nose velik dio crkvene svakodnevice – posebno u obrazovanju i zdravstvu – a i dalje su sustavno potisnute iz struktura moći. Prema vatikanskim podacima, od 2012. do 2022. Crkvu je napustilo više od 10.000 redovnica. Prvo obraćanje pape Lava XIV. vjernicima Izvor: Profimedia / Autor: Gabriel BOUYS / AFP / Profimedia





Prvo obraćanje pape Lava XIV. vjernicima Izvor: Profimedia / Autor: Gabriel BOUYS / AFP / Profimedia LGBTQ+ zajednica Kada je 2013. rekao: 'Tko sam ja da sudim?', papa Franjo poslao je važnu poruku otvorenosti prema LGBTQ+ osobama. Kasnije je podržao i blagoslov istospolnih parova, što je izazvalo burne reakcije – pohvale progresivnih krugova, ali i žestok otpor konzervativnih, osobito afričkih biskupa. Biskupi iz Afrike zajednički su odbacili takvu praksu kao 'konfuznu i nespojivu s kulturološkim vrijednostima afričkih zajednica'. Novi papa morat će pronaći osjetljivu ravnotežu između uključivosti i očuvanja crkvenog jedinstva u globalno vrlo raznolikoj zajednici. Globalni jug Dok Europa bilježi kontinuirani pad broja vjernika, katoličanstvo buja u Latinskoj Americi, Africi i Aziji. Te regije sve više postaju novo gravitacijsko središte Crkve. Papa Franjo pokušao je povećati njihovu vidljivost imenovanjem većeg broja kardinala iz nerazvijenih i 'rubnih' dijelova svijeta. Lav XIV. trebao bi nastaviti tim putem – ne samo simbolički, već i kroz istinsku decentralizaciju vatikanske moći. Financije Vatikan se suočava s ozbiljnom financijskom krizom. Proračunski deficit utrostručio se tijekom pontifikata pape Franje, a mirovinski fond bilježi manjak od čak dvije milijarde eura. Pandemija covid-19 dodatno je produbila probleme, ali korijen krize leži i u dugotrajnoj birokratskoj neučinkovitosti i netransparentnosti. Novi papa morat će provesti temeljite reforme – ne samo da bi stabilizirao proračun, već i da bi povratio povjerenje vjernika. Jedinstvo Crkve U vremenu sve dubljih polarizacija unutar Crkve – između konzervativaca i reformista, globalnog juga i sjevera, liberalnih i tradicionalnih vjernika – pontifikat Lava XIV. morat će pokazati izuzetnu diplomatsku i duhovnu snagu. Mnogi traže vođu koji će ne samo pomiriti sukobljene strane, nego i redefinirati što znači biti katolik u 21. stoljeću. vezane vijesti ZAŠTO SE POVUKAO Joe Biden nikad iskreniji i konačno odgovorio na ključno pitanje

