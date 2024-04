Prebrzo vozio pa s Mercedesom završio u moru

Prema dovršenom policijskom očevidu, vozač automobila zadarskih registracija nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom i sletio u more.

Policija je izvijestila da nije bio pod utjecajem alkohola, a automobilom marke Mercedes u more je sletio na Trpimirovoj obali i to u neposrednoj blizini znaka koji upozorava na opasnost pada u more.