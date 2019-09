Pravni fakultet duguje 26 milijuna kuna poreza za profesorske honorare

Ustavni sud zasad je spasio Pravni fakultet u Zagrebu od naplate 25,9 milijuna kuna poreznog duga, piše u subotu Večernji list

Šesteročlano vijeće kojim predsjeda Ingrid Antičević Marinović odgodilo je izvršenje poreznog rješenja od 21. studenoga 2018. do okončanja ustavnosudskog postupka.

Spornim rješenjem fakultetu je utvrđena i uz prijetnju ovrhom naložena uplata manje obračunatog poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i obveznih doprinosa i to od 2013. do 2015. u ukupnom iznosu od 25,9 milijuna kuna, s kamatom do 30. lipnja 2018. godine, navodi dnevnik.