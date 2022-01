Poznato je koje su nove mjere predložene za Splitsko-dalmatinsku županiju

Pročelnik Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije Damir Gabrić potvrdio je u srijedu kako su zbog širenja zaraze koronavirusom predložene nove epidemiološke mjere u toj županiji, ali one još nisu stupile na snagu jer odluku o tome donosi nacionalni stožer

U vezi s uvođenjem online nastave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, rekao je da je to "jedna od opcija koja se razmatrala".

"Međutim, bilo bi bez veze da se djecu zatvori, a da druge djelatnosti rade", ocijenio je Gabrić.

Odgovarajući na upite u vezi s online nastavom, Gabrić je rekao i kako će idućeg tjedna ravnatelji u školama moći zatražiti od županjskog Stožera civilne zaštite prelazak na online model nastave.

"Direktori škole će u suradnji sa školskim liječnikom i epidemiolozima utvrditi kakvo je stanje u školi i za one škole i mjesta gdje ne bude to potrebno (online nastava), to nećemo ni uvoditi", dodao je.

Odgovarajući na novinarska pitanja, Gabrić je rekao kako se više ne trebamo zavarivati jer "sve pomalo izmiče kontroli" i potrebno je učiniti sve što se može kako bi se očuvali životi sugrađana i bolnički sustav koji je pod pritiskom povećanog broja oboljelih od covida-19.

"Vrijeme je da se svi skupa uozbiljimo, svima nam je endemije i širenja virusa preko glave te moramo pokušati to staviti u nekakve normalne okvire jer, u protivnom, imat ćemo prevelik broj naših sugrađana mrtvih", upozorio je Gabrić.