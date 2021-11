Poznati sociolog o nagomilanim frustracijama u društvu: Što Lauc može naučiti od Vatikana i zašto je isprika u Hrvata ravna sramoti i izdaji

Dr.sc. Renato Matić, ugledni sveučilišni profesor i sociolog, analizira za tportal aktualnu društvenu situaciju u Hrvatskoj, obilježenu dubokim podjelama oko cijepljenja i epidemioloških mjera, poljuljanim povjerenjem u Nacionalni stožer civilne zaštite, propustima državnika u izgradnji demokratske političke kulture, štetnom utjecaju društvenih mreža i teretu neizvjesne budućnosti. Čak i u takvim okolnostima, smatra Matić, moguće je naći siguran put - pod jednim uvjetom

Do opuštanja dolazi u svim mogućim okolnostima, pa čak i onim u kojima je život trenutno u pitanju. Sjetimo se vremena izloženosti oružanoj agresiji, kada bi najviše civila stradalo upravo u vremenu kad bi poslije dugotrajnog pritiska i straha zbog granatiranja, došlo do popuštanja opreza i upravo bi tada postali najlakši cilj za neprijatelja. I prošle je godine poslije nekoliko mjeseci opreza nastupilo ljetno opuštanje, ali je tada uslijedio i vrlo brzi porast oboljelih, dok su ove godine, barem prezentirani brojevi govorili u prilog i tzv. zelenim odlukama.

Pa vidimo da je nekakvo opće prihvaćeno mišljenje da je teško vidjeti konzistentnost u nizu političkih odluka, tj. kako se upravo akteri koji donose odluke, prvi ne pridržavaju tih odluka, što je već spomenuto u odgovoru na prvo pitanje. Također, od samog je početka bilo i dosta primjera, koji su išli u prilog takvim stavovima. Neovisno o tome, a to je lekcija koja se uči s prvim slovima tzv. političke karijere, dosljednost u odlukama, kakve god one bile, a da nisu politički ekstremne, rezultiraju povjerenjem, a ustrajnost u takvoj dosljednosti, dugotrajnom podrškom. Pa valjda je svakome bilo jasno koliko su smješno zvučala opravdanja, kada bi se inzistiralo na nekoj odluci, a potom bi se zbog tzv. posebnih prigoda, dopustilo odstupanje.

Postoji jedno i jedinstveno 'zlatno pravilo' a koje se stoljećima i to sa nesmanjenim pozitivnim učincima ponavlja prilikom izbora novog pape, a to je pravilo 'bijelog dima'. Što god da su kardinali danima zatvoreni prije konačnog izbora, izgovorili jedan drugome, i koliko god da je bilo suprostavljenih mišljenja, u trenutku izlaska pred vjenrike i širu javnost, oni nastupaju jedinstveno. Dakle, itekako je korisno, pa i nužno da u tom vijeću sjede ljudi sa različitim pa i suprotstavljenim mišljenjima, ali kada nastupaju prema javnosti, moraju imati jedinstven stav, jer u protivnom je njihova uloga potpuno ne samo nepotrebna, već i disfunkcionalna. Zamislimo da se vozimo autobusom i slušamo raspravu dvojice vozača, koji se izmjenjuju u vožnji, i da pritom glasno raspravljaju o smjeru vožnje, pa jedan od njih stalno govori 'ja mislim da treba nastaviti ravno', a drugi 'ja mislim da ovdje treba skrenuti'. Pitali bismo se: 'pa hoćemo li i kada uopće stići na odredište'?

E to je stvarno bila prilika da se učini nešto 'drugačije', nešto što bi svakako bio svojevrstan demokratski skok. Kod nas se nažalost, isprika kao i politička i svaka druga lojalnost, promatra kroz tzv. Plemenski mentalitet, kako ga opisuje jedan od naših prvih sociologa Dinko Tomašić. Dakle nešto kao 'sramota' i 'izdaja', što je u suprotnosti svakom poimanju postojanja demokratske svijesti. Nikada ne bismo smjeli smetnuti s uma, da je isprika u svkakom slučaju, od one u krugu obitelji do one upućene javnosti, prije svega iskaz onog ljudskog razumijevanja za one ljude koji su bili pogođeni i u bilo kojem smislu morali pretrpjeti štetu koja je učiinjena. Također, višestruko se, barem u društvima sa razvijenom dmeokracijom, pokazalo, kako isprika koju upućuje premijer ili predsjednik države, a posebno ako je evidentno da osobno nije ni na koji način bio odgovoran za devijantni događaj, trenutno i vrlo visoko podiže rejting, njemu osobno i ostalim članovima vlade. I konačno isprika, kao čin lojalnosti i prema svojim sugrađanima, bitno relaksira tj. 'ispuše balon pritiska', u općem dojmu o nekom događaju.

Ne zove s politika bez veze, između ostalog i 'umjetnost mogućeg'. To znači da bi u svim okolnostima trebala imati kapacitet i sposobnost postizanja kompromisa i konsenzusa, kao i rješavanja svih kriza i sukoba pregovorima i sporazumom ili kako je to svojedobno Bismarck izrekao, a i danas važi kao jedna od definicija politike – 'umjetnost mogućeg'. Za sve što ste naveli u pitanju potrebne su vještine, znanje i kreativnost. Sve bi to naravno trebalo i krasiti ljude kojima građani daju povjerenje na izborima, da u njihovo ime donose, u okviru svih mogućih okolnosti, nabolje i najodrživije odluke. A da, uz sve to, budu uvijek pripravni, stoički podnijeti sve što im se u okviru demokratski primjerenih ali vrlo rastezljivih okvira, vraća kao reakcija od strane građana.

Kako kanalizirati nagomilane frustracije, je li moguće ograničiti štetne utjecaje društvenih mreža?

Mislim da bi tu trebala vladati potpuno ista pravila kao i u fizičkim društvnim okvirima, a to je osobna odgovornost za izrečeno i učinjeno. Dakle, imam svako demokratsko pravo izgovoriti što god želim i mislim, ali to činim u svoje ime i sa svojom osobnom odgovornošću. To znači da nema ozbiljnog opravdanja niti izgovora, da na društvneim mrežama u ime anonimnosti, ostaje otvoren prostor za bilo kakav govor mržnje, pozivanje na nasilje, osobne uvrede. A sve se to putem zakona, a potom i u čisto tehničkom izvedbenom smislu može riješiti. Ako je tako nešto moguće na društvenim mrežama, a sve u ime prava zaštite prava na anonimnost, zašto onda u zakon ne bismo uveli i to, da uvrede, prijetnje i verbalna zlostavljanja, u javnosti također budu dopuštene, ali pod uvjetom da pritom prikrivamo svoj identitet. Recimo na primjer, navučem fantomku preko glave, ili uzmem kostim Mickeya Mousa ili Batmana, i slobodno vrijeđam na ulici koga god hoću, a pritom mi je zajamčeno pravo na anonimnost kao i nekome tko pod krivim identitetom piše uvrede na društvenoj mreži?

Pandemija, potresi, klimatske promjene… Teško je više zamisliti budućnost i išta dugoročno planirati. Istodobno, čini se da je u društvu sve manje empatije, pa tako ni slogan 'Misli na druge, cijepi se' nije naišao na plodno tlo. Jesu li novi naraštaji samoživiji i skeptičniji od generacije svojih roditelja?

Sve se to oduvijek događalo i događat će se ubuduće. Pritom će se, s jedne strane razvijati i čovjekova sposobnost da putem znanosti ublaži posljedice pa čak i predvidi neke događaje, te ih pokuša unaprijed onemogućiti. Isto tako treba imati na umu, koliko god se rast i razvoj znanosti odvija svojom logikom i svojom brzinom, istodobno se razvoj vrlina humanosti, solidarnosti i odgovornosti razvija nekim potpuno drugim tempom. Nadalje, uz sve pozitivne promjene koje su omogućene odgovornim usmjeravanjem znanstvenih dostignuća, u kolektivno se pamćenje urezalo i sve ono loše, do čega je dovela neodgovorna instrumentalizacija znanosti, a sve to rezultira sumnjama i nepovjerenjem u znanstvena dostignuća. Vidimo da je upravo razvoj znanstvenog mišljenja omogućio sužavanje vremena i prostora, prije svega kada je riječ o prijenosu i širenju informacija. Jednim klikom dolazimo do svega što je izrečeno i napisano o bilo čemu blo kada, U istom su trenutku, uz sve odgovorne, promišljene i argumantirane sadržaje, dostupni i svi oni drugi, a pritom ne postoji nikakav trajan i stabilan autoritet koji bi u trenutku izvbora predstavljao dokazan i siguran oslonac. Kad se tome pribroji i globalno srozavanje povjerenja u političke elite, tj. u njihovu sposobnost i odgovornost donošenja održivih odluka, nekakav siguran put neće biti moguće izabrati bez širokog demokratskog angažmana svih kojima je iskreno stalo do budućnosti.