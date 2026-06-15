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Poznati glazbenik Oliver Tree (32) poginuo u Brazilu: U sudaru helikoptera nema preživjelih

N.M.

15.06.2026 u 01:00

Oliver Tree
Oliver Tree Izvor: Profimedia / Autor: Star Shooter / imago stock&people / Profimedia
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Američki glazbenik Oliver Tree, 32-godišnji alt-pop autor i internetska zvijezda, poginuo je u padu helikoptera u Brazilu, prema izvješćima svjetskih agencija i brazilskih medija. Dva helikoptera sudarila su se u nedjelju ujutro iznad Rio de Janeira, a u nesreći je poginulo svih šest osoba koje su bile u letjelicama.

Brazilske službe objavile su da su se helikopteri srušili u zapadnom dijelu grada, u području Recreio dos Bandeirantes. Jedna od letjelica pala je na prostor autosalona u kojem su bili parkirani električni automobili, nakon čega je izbio požar. Vatrogasci su ga uspjeli ugasiti, no vatra je zahvatila veći broj vozila, prenosi Guardian.

Policija i nadležne službe pokrenule su istragu kako bi se utvrdilo zašto je došlo do sudara u zraku. Prema policijskom izvoru na koji se poziva AFP, Oliver Tree bio je među putnicima jednog od helikoptera. Isti izvor naveo je da su imena žrtava bila na popisima putnika, ali i da formalna identifikacija još nije završena jer su tijela teško stradala u požaru.

Među žrtvama i poznati YouTuber

Uz američkog glazbenika, među putnicima su, prema dostupnim informacijama, bili i brazilski glazbeni producent, argentinski videoredatelj te argentinski YouTuber Gaspar Prim, poznatiji pod internetskim imenom Gaspi.

Jedan helikopter prevozio je pet osoba, dok je u drugom bio samo pilot. Preživjelih nije bilo. Tree je u Brazilu boravio u sklopu svjetske turneje. Posljednjih je dana nastupao u Južnoj Americi, a 4. lipnja imao je koncert u Buenos Airesu. U subotu je na Instagramu objavio video na kojem igra nogomet u jednoj brazilskoj četvrti.

Prepoznatljiv stil i veliki streaming hitovi

Oliver Tree bio je poznat po osebujnom imidžu, prepoznatljivoj frizuri i ekscentričnoj internetskoj personi. Šira publika pamti ga po pjesmama 'Life Goes On', 'Miss You' i 'Alien Boy'.

Na Spotifyju je imao više od 11 milijuna mjesečnih slušatelja, a njegove najpopularnije pjesme preslušane su stotine milijuna puta. S njemačkim producentom Robinom Schulzom bio je nominiran za Brit Award u kategoriji međunarodne pjesme za hit 'Miss You', koji je dosegnuo treće mjesto britanske ljestvice singlova.

Tree je 2020. ušao i u Guinnessovu knjigu rekorda nakon što je predstavio najveći romobil na svijetu, visok 4,16 metara i dug 3,13 metara. Prema Guinnessu, rekord je ostvario kako bi ispunio 'životni san'.

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