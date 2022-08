Pozivni centar za sve upite o koronavirusu na broju 113 više nije aktivan: 'Nema više potrebe za njim'

Pozivni centar za koronavirusa broj 113 na kojem su posljednje dvije godine građani mogli dobiti sve upute, savjete i informacije o covidu-19 više nije aktivan, doznaje N1 od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Građani su od 1. rujna 2020. pozivom na broj 113 svakim danom od 8 do 21 sat mogli dobiti sve informacije o koronavirusu. No, broj sada više nije aktivan zbog smanjenog broja poziva i interesa javnosti. Iz HZJZ-a poručuju da se on uvijek može ponovno aktivirati ako se ukaže potreba, piše N1.

'Zbog smanjenog interesa javnosti broj 113 nije u funkciji. U posljednih nekoliko mjeseci korištenja građani su uglavnom pozivali vezano uz uvjete prelaska graničnih prijelaza i izdavanja EU digitalne covid potvrde. Kako su tražene informacije dostupne na nekoliko različitih izvora, uključujući službene stranice HZJZ-a, Koronavirus.hr i eudigitalnacovidpotvrda.hr, a broj inicijalno nije stavljen u funkciju zbog navedenih upita, on je privremeno ugašen', poručuju iz HZJZ-a te napominju kako je broj 112 i dalje aktivan i građani na tom broju mogu dobiti sve potrebne informacije vezano uz hitne slučajeve.

'Za sve ostale bitnije upite vezane uz covid-19, građani se trebaju javiti liječniku obiteljske medicine ili dežurnom epidemiologu sukladno mjestu prebivališta. Brojevi dežurnih epidemiologa su javno dostupni', dodaju iz HZJZ-a.