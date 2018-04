Povratak Sanje Bilač: Nekad gorljiva HDZ-ovka danas u Dalmaciji diže bunu protiv Istanbulske

Na posljednjem pokušaju blokade usvajanja Istanbulske konvencije, odnosno prosvjedu koji će se na splitskoj Rivi održati večer uoči glasovanja u Saboru, u prvom redu nalazit će se Sanja Bilač. Nakon pet godina političke hibernacije i aktivizma koji se više-manje svodio na pisanje po društvenim mrežama i gostovanja u medijima rubnog karaktera, za bivšu istaknutu članicu splitskog HDZ-a skup koji je osobno organizirala bit će prilika za novi izlazak pod svjetla reflektora

Kako bilo, na splitskom događanju idućeg četvrtka Sanja Bilač dobit će nešto pažnje javnosti, prije svega ovisno o odazivu građana. No malo je poznato to da se njeno ime posljednjih tjedana ipak spominje, i to u nešto užem krugu: Sanja Bilač, naime, kandidirala se za poziciju voditeljice Ekspertne radne skupine u sklopu kurikularne reforme. Uvrštena je među njih šestero koji zadovoljavaju formalne uvjete, premda je izvjesno da nema velike šanse, barem ako je suditi po njenim javnim istupima.

Optužila ministricu Divjak za iseljavanje!

'Politika ministrice Divjak rezultirala je kaosom i anarhijom u školstvu. Stvoreno je ozračje podobnosti, straha, nesigurnosti i neizvjesnosti. Školstvo funkcionira po vertikali Soroš-Jokić-Budak-Divjak i ugrozilo je budućnost Hrvatske', dio je jednog od njenih posljednjih intervjua, u kojemu je primijetila i da hrvatska ministrica znanosti 'svjesno radi da što više stanovništva ode iz Domovine'. Da, s velikim D.