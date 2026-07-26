Potvrđena smrt svih pet planinara iz BiH na Elbrusu

Rusko ministarstvo za hitna stanja reklo je da su spasioci spustili tijela dvoje planinara koje su locirali na visini od 5350 metara, nakon što su najprije spasili dvoje koji su predani medicinskoj službi na skrb.

Regionalni ogranak Istražnog odbora Ruske Federacije izjavio je da su spasioci pronašli tijela još trojice preminulih penjača, ali da još nisu evakuirani zbog lošeg vremena, izvijestila je RIA Novosti.

Iako ruske vlasti nisu rekle čiji su državljani preminuli penjači, RIA novosti kaže da se radi o planinarima iz BiH, navodeći policijske službe.