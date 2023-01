Potpredsjednik HUP-a o vraćanju cijena na staro: 'Mislimo da nemamo što vraćati. Crne liste pozdravljamo, ali nemojmo imati lov na vještice'

Premijer Andrej Plenković najavio je snažnu intervenciju protiv onih koji su neopravdano digli cijene u procesu zamjene kune eurom. Najave iz Vlade odnosit će se i na trgovce, a koji su njihovi daljnji potezi objasnio je za Dnevnik Nove TV potpredsjednik Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) i predstavnik malih trgovaca Mirko Budimir

'Jesu li od 31. prosinca do danas neke cijene rasle 80 posto ili ne, to ja ne mogu tvrditi. Ako je netko tako nešto napravio, mi trgovci to osuđujemo', naglasio je.

Nama su konstantno rasli ulazni troškovi, istaknuo je i objasnio: 'Cijena na polici se sastoji od ulaznih troškova - naše cijene dobavljača, naše marže koja se nije mijenjala i PDV-a, država koja propiše trošarine još, to je cijena na polici. Nažalost, imali smo lani konstanatan rast troškova'.

Što se tiče Vladine pomoći kazao je: 'Vlada nam je pomogla, ali nam je i ograničila maržu na 10 proizvoda'.

'Nemamo ništa protiv crnih lista, ali nemojmo imati lov na vještice', zaključio je Budimir.