Dan branitelja

Posavec: Obrana Hrvatske počela je u Međimurju

I.V./Hina

18.09.2025 u 01:01

Matija Posavec
Matija Posavec Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Polaganjem vijenaca kod Spomen obilježja hrvatskim braniteljima u Perivoju Zrinskih u Čakovcu te svečanom akademijom u srijedu je obilježena 34. obljetnica oslobođenja Međimurja i Dan branitelja, a međimurski župan rekao je da je obrana Hrvatske počela na sjeveru, oslobađanjem vojarni

Međimurski župan Matija Posavec dodao je kako je Međimurje prvi oslobođeni kraj u Republici Hrvatskoj te da je obrana Hrvatske počela tu na njenom sjeveru.

"Upravo oružjem koje je zaplijenjeno u Međimurju, naši branitelji su definirali sam tijek obrane naše domovine. Zato ovaj dan za nas ima posebnu važnost. Uvijek volimo reći kako je povijest sačuvana u onoj mjeri u kojoj pojedinac brine o njoj, a mi u Međimurju brinemo i sjećamo se na žrtvu u Domovinskom ratu ", naglasio je Posavec.

Dodao je ako su u Domovinskom ratu poginula 68 hrvatska branitelja s područja Međimurja dok je oko 8 tisuća Međimuraca sudjelovalo na svim ratištima u Hrvatskoj te u susjednoj Bosni i Hercegovini.

General Repinc: Oslobađanjem vojarni u rujnu 1991. vratili smo oružje koje je hrvatski narod platio

General bojnik Dragutin Repinc kazao je kako je ovo veliki dan, ne samo za Grad Čakovec i Međimursku županiju, nego i za cijelu Hrvatsku.

"Znate da je rujan bio mjesec u kojem je bilo oslobođeno nekoliko vojarni. Na sreću vratili smo svo ono oružje koje je hrvatski narod platio. Njime su naoružane brojne brigade, pukovnije i bojne koje su u tom trenutku krenule na bojište i s većom borbenom moći se suprotstavile nezasluženoj, brutalnoj agresiji na Republiku Hrvatsku", istaknuo je Repinc.

Osvajanje vojarne u Međimurju primjer dobrog djelovanja lokalne zajednice

Osvajanje vojarne u Međimurju prije 34 godine ocijenio je primjerom dobrog djelovanja lokalne zajednice.

"Vojarna je oslobođena bez otpora, a važno je da se izbjegla onakva situacija kakva je bila u Koprivnici, kada se to razglasilo, nakon čega je raketirana i vojarna i grad. Ovdje je to prošlo jako dobro i već par dana nakon oslobođenja vojarne formirana je prva inženjerijska postrojba u Hrvatskoj vojsci - 34. Inženjerijska bojna", podsjetio je Repinc.

Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća za poginule hrvatske branitelje iz Domovinskog rata održana je svečana akademija u Centru za kulturu Čakovec dok je u Crkvi sv. Nikole biskupa služena sveta misa za sve poginule i nestale hrvatske branitelje.

