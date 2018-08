Popularna SDP-ovka o stanju u stranci: Ovako ne ide, situacija je neodrživa!

Hrvatska europarlamentarka iz redova SDP-a Biljana Borzan ne planira se kandidirati za stranačku predsjednicu, ali situaciju u SDP smatra neodrživom. 'Ovako ne ide', komentirala je Borzan situaciju u stranci

'A to je najjača u (ovom trenutku) opozicijska stranka koja u niskom startu čeka da preuzme vlast. Meni je bitno da napravimo korake prema tom cilju, a to je najbolje napraviti kroz nove unutarstranačke izbore. Koga će oni iznjedriti, to je drugi korak. Treba prvo doći do toga', objasnila je Borzan.

Iza nje je već i godinu dana kako je objavila rezultate istraživanja o kvaliteti hrane u EU koje je pokazalo kako se isti proizvodi, ali kvalitetniji plasiraju na zapadna tržišta. Priznala je kako je zadovoljna razvojem situacije jer se u to sve vrlo aktivno uključila i Europska komisija.