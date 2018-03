Popijač: Siguran sam da ćemo s Vladom pronaći rješenje za Petrokemiju

Predsjednik Uprave kutinske Petrokemije Đuro Popijač izjavio je u srijedu kako se intenzivno radi na pronalaženju načina, modela i varijanti za dugoročnu održivost tvrtke, odnosno kvalitetan ishod dokapitalizacije

Upitan ima li jamstvo Vlade da će dokapitalizirati Petrokemiju, rekao je kako se unazad nekoliko mjeseci intenzivno radi na tome da sustav bude dugoročno održiv.

Na pitanje novinara li je danas imao sastanak u Vladi oko toga, rekao je kako ništa drugo ne radi nego upravlja društvom i čini sve da taj proces bude kvalitetno završen.

"Dok se proces ne dovede do kraja, ne mogu govoriti ni o kakvim vremenima. Cijeli proces je u toku, on je nažalost možda malo produžen zbog kompleksnosti koja nije mala. Da je to jednostavno već bi davno bilo riješeno, ali zato smo tu da to riješimo", istaknuo je Popijač.

Upitan koliko Petrokemija može ovako s obzirom da joj banke ne daju kredite, kazao je kako su se banke iz Petrokemije "izvukle" još prije četiri godine.