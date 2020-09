Pomama: Za manje od dva sata podijeljeno 203 milijuna kuna!

Kraće od dva sata trajao je javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u utorak ujutro, prvi takav dosad, na kojemu je prijaviteljima na raspolaganju bilo 203 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Unatoč tehničkim poteškoćama pri spajanju na e-sustav Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, od 9 do 10.45 sati zaprimljeno je 7386 prijava s prosječnim zatraženim iznosom oko 70 tisuća kuna

Više osoba požalilo se tportalu da je u utorak ujutro sustav bio nedostupan i da gotovo pola sata nakon pokretanja nisu uspjeli predati prijavu, a potom ni dobiti potvrdu, no u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kažu da je to zapravo dokaz kako je sustav funkcionirao.

Prva runda dodjele sredstava za obnovu obiteljskih kuća obavljena je putem javnog poziva, a ne natječaja, što znači da će prijavitelji novac dobiti po redoslijedu zaprimanja prijava do iskorištenja svih raspoloživih sredstava.

'Prijave su od ove godine išle putem e-sustava. Pojedini prijavitelji su se žalili da su imali određenih poteškoća, no ovako velik broj prijava u kratkom vremenu pokazuje kako je sustav bio u funkciji te je bilo moguće na isti poslati dokumentaciju.', kazali su za tportal u Fondu.

U 9 sati ujutro prva prijava zaprimljena je iz Vojnića, a najviše ih je došlo iz Zagreba, Petrinje, Varaždina i Vukovara. Javni poziv privremeno je zatvoren u 10:45:15 sati.

S do 60 posto bespovratnih sredstava građanima se sufinancira izolacija vanjske ovojnice, što može uključivati i zamjenu krovišta ako je ispod njega grijano potkrovlje. Moguće je bilo prijaviti se i za zamjenu stolarije, koja smije biti djelomična, ako dio već postojeće stolarije koja ostaje odgovara uvjetima poziva Fonda. Sufinanciranje sustava korištenja obnovljivih izvora energije odobrava se isključivo uz neku od mjera na ovojnici kuće, a za sve one kojima izolacija nije potrebna, najavljeno je da će biti objavljen poseban javni poziv.

Za bespovratna sredstva mogli su se prijaviti isključivo vlasnici kuća koji u njima imaju i prebivalište, i zo za objekte u kojima je više od 50 posto površine namijenjeno stanovanju, te koje imaju ili maksimalno tri stambene jedinice ili površinu do 600 četvornih metara. Kuće s područja kontinentalne Hrvatske trebale su biti energetskog razreda D ili niže, a one iz primorske Hrvatske C ili niže.

'Iz dosad zaprimljenih podataka, po kući je u prosjeku zatraženo oko 70-ak tisuća kuna, što znači da je u većini slučajeva planirana primjena više mjera energetske obnove. Građani koji planiraju provoditi ove projekte sredstva najčešće žele uložiti u postavljanje toplinske izolacije i zamjenu stolarije. Ove mjere omogućuju i najveće uštede energije jer sprječavaju energetske gubitke, a ujedno osiguravaju i zdraviji život u obnovljenim kućama. S obzirom da se očekivao veliki interes, planirani budžet od 171 milijun kuna povećan je za dodatnih 40 milijuna kuna, kako bi što veći broj građana već ove godine dobio sredstva za energetsku obnovu svojih domova. Što se tiče javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine u opasnosti od energetskog siromaštva na isti je do sad zaprimljeno 59 prijava te je na njega još uvijek moguće podnijeti prijavu', objasnili su za tportal u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kazali su i da je započela je obrada svih prijava prema redoslijedu zaprimanja, te da će sredstva u okviru raspoloživog budžeta biti odobrena svima koji su dostavili odgovarajuću dokumentaciju.

Novi javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća bit će objavljen tijekom 2021. godine.